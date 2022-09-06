Бюджетные видеокарты Intel плохо подходят для старых бюджетных систем.

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Дела с выпуском линейки видеокарт Arc Alchemist у компании Intel явно идут вразрез с графиком, и всё больше напоминает переход их центральных процессоров на 10-нм технологический процесс, когда на смену старым обещаниям приходили новые. На данный момент из всего семейства в продаже в ограниченном количестве присутствует лишь ультрабюджетная модель Arc A380, которая мало кого может всерьёз заинтересовать. Но у производителя есть весомое оправдание, ведь фактически это его первая попытка запустить массовое производство дискретных видеокарт, включающих в себя сразу несколько потребительских моделей. Да, у Intel был в прошлом опыт выпуска дискретных "игровых" видеокарт, также у неё есть так называемые "встройки", но Arc Alchemist , в какой-то мере, это проект с нуля.

На данный момент уже доступны предварительные обзоры нескольких моделей видеокарт Arc Alchemist , включая флагманские Arc A750 и Arc A770, и во всех тестах они показали сильную зависимость от наличия в системе поддержки технологии Resizable BAR. При её отключении падение производительности может достигать внушительных 40%, что может быть сравнимо с потерей при переходе на старое поколение или на модель ступенями ниже в линейке у других брендов.

Причиной такого поведения Arc Alchemist стал её метод работы с памятью, который основан на больших объемах передачи данных, что ей и предоставляет технология Resizable BAR.

Resizable-BAR позволяет процессору обращаться ко всему объёму видеопамяти, тогда как в её отсутствие обмен идёт 256 МБ блоками. У видеокарт NVIDIA и AMD таких проблем нет, они оптимизированы для работы в обоих режимах.

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В настоящее время Intel работает над улучшением драйверов, чтобы подправить ситуацию, но тем не менее прогноз не является оптимистичным. Поэтому компания советует всем владельцам устаревших систем без поддержки Resizable BAR приобретать видеокарты других производителей.