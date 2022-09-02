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Есть ли смысл переходить с системы с DDR4 3600 МГц на новую с DDR5 6000 МГц - тесты в играх от BFG
Стоит ли такой апгрейд потраченных денег и нужно ли с нетерпением ждать начала продаж Ryzen 7000 на AM5?
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Конец лета ознаменовался громким и примечательным в компьютерном мире событием - компания AMD официально презентовала свои новые процессоры Ryzen 7000 для платформы AM5, которая стала первой настольной системой AMD с поддержкой оперативной памяти стандарта DDR5. Обо всех нюансах использования новой памяти на "красной" платформе нам ещё только предстоит узнать, хотя количество комментариев специалистов по этому поводу растёт день ото дня.

Стоит напомнить, что "скоростная" память типа DDR5 на данный момент всё ещё существенно дороже, чем DDR4, а её ассортимент в магазинах довольно ограничен. К примеру, если качественный "кит" из двух модулей DDR4 общим объёмом 32 ГБ и частотой 3600 МГц стоит в районе 8000 рублей, то комплект DDR5 такого же объёма с частотой 6000 МГц обойдётся в два раза дороже. У пользователей возникает закономерный вопрос, стоит ли вообще торопиться и обновлять систему, выкладывая немаленькую сумму денег, или лучше пока остаться на старой доброй с DDR4, а лишние деньги потратить на обновление видеокарты?

Полноформатные качественные обзоры с Ryzen 7000 и памятью DDR5 ещё не вышли, их появления стоит ожидать перед стартом продаж новых процессоров, который начнётся в середине сентября. Тем не менее уже сейчас мы можем примерно узнать, насколько существенный прирост производительности в играх даёт переход на DDR5. Помочь в этом нам помогут сборки на LGA 1700, обладающие поддержкой DDR4 и DDR5.

Сравнить в играх DDR4 с частотой 3600 МГц (G.Skill Trident Z Neo 2x16GB, CL16-16-16-36) и DDR5 с частотой 6000 МГц (G.Skill Trident Z5 2x16GB, CL36-36-36-76) взялся youtube-канал BENCHMARKS FOR GAMERS. Основами систем стали материнские платы MSI MAG Z690 Tomahawk и MSI MAG Z690 Tomahawk DDR4, а выбор процессора и видеокарты пал на Intel i9-12900KF (P-Cores 5.1 GHz все ядра, E-Cores 4.0 GHz все ядра) и референсную AMD Radeon RX 6900 XT (Core Clock min. 2400, max. 2600 MHz, Power Limit +15%). Разрешение 1080p.

Посмотрим, что из этого получилось.


Как видим, переход на платформу с новым типом оперативной памяти действительно даёт игроку некоторое увеличение кадровой частоты, но чем меньше средний кадр, тем меньше и сам разрыв.

С платформой Intel всё понятно, а что с AM5? Для неё заявлена поддержка только DDR5 и сэкономить, перейдя вместе со старым комплектом DDR4, у вас не получится. Скорее всего, большую часть прироста, который мы получим при переходе на AM5, нам даст увеличение производительности именно в процессорной части, а не в части смены типа ОЗУ. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что сама AMD в своём анонсе говорила о преимуществе до 11% от использования нового типа памяти.

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Таким образом, если имеющийся у вас на данный момент процессор предоставляет вам достаточную производительность, учитывая модель вашей видеокарты, то при переходе на систему с Ryzen 7000 и DDR5 вместе с этой самой старой видеокартой вы можете испытать некоторое разочарование, особенно учитывая потраченную на апгрейд сумму. Возможно есть смысл "прицелиться" на более "скоростные" комплекты DDR5, но и здесь стоит подождать полноценных обзоров, чтобы понять наиболее оптимальные параметры памяти. Если же ваш карман совсем не приветствует слабо обоснованные траты, то может быть есть смысл вложиться в более производительную видеокарту или подождать появления новых AMD Radeon RX 7000 и NVIDIA GeForce RTX 40. В любом случае в конечном итоге каждый руководствуется собственными критериями.

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