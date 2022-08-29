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Авито заблокировала все объявления с предзаказами на Apple iPhone 14 в попытке побороть мошенников
Могли пострадать и добропорядочные продавцы.
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Площадку объявлений Avito у нас в народе гораздо чаще принято ругать, чем хвалить. Тем не менее количество её пользователей только увеличивается. Но все подобные сервисы всегда привлекали и будут привлекать множество самых разных мошенников, выявить которых не всегда возможно до момента, когда кто-то уже пострадал. Главными инструментами покупателей и продавцов были и остаются личная внимательность и осторожность.

По всей видимости, в этот раз Avito решила согласиться с мнением Глеба Жеглова, считавшего, что правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать.

В своём Telegram-канале Avito сообщила о полной блокировке всех объявлений о предварительном заказе смартфонов Apple iPhone 14. Такое решение было принято во избежание совершения противоправных действий в отношении покупателей.

Команда юристов и модераторов проанализировала объявления о предзаказах iPhone 14 и пришла к выводу, что они являются зоной высокого риска. Действительно, в настоящий момент этих товаров нет не только в России, но и вообще во всём мире, и вопрос безопасности пользователей площадки в данном случае оказался решающим.

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Обо всех объявлениях подобного Avito просит сообщать модераторам сайта.

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#авито #avito #apple iphone 14 #блокировка объявлений
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