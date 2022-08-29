Могли пострадать и добропорядочные продавцы.

реклама

Площадку объявлений Avito у нас в народе гораздо чаще принято ругать, чем хвалить. Тем не менее количество её пользователей только увеличивается. Но все подобные сервисы всегда привлекали и будут привлекать множество самых разных мошенников, выявить которых не всегда возможно до момента, когда кто-то уже пострадал. Главными инструментами покупателей и продавцов были и остаются личная внимательность и осторожность.

По всей видимости, в этот раз Avito решила согласиться с мнением Глеба Жеглова, считавшего, что правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать.

В своём Telegram-канале Avito сообщила о полной блокировке всех объявлений о предварительном заказе смартфонов Apple iPhone 14. Такое решение было принято во избежание совершения противоправных действий в отношении покупателей.

Команда юристов и модераторов проанализировала объявления о предзаказах iPhone 14 и пришла к выводу, что они являются зоной высокого риска. Действительно, в настоящий момент этих товаров нет не только в России, но и вообще во всём мире, и вопрос безопасности пользователей площадки в данном случае оказался решающим.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Обо всех объявлениях подобного Avito просит сообщать модераторам сайта.