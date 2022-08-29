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Грядущее обновление браузера Google Chrome может нарушить работу блокировщиков рекламы

В 2021 году Google заработала на рекламе 57,1 млрд долларов и ей не нравятся блокировщики рекламы.
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Пользователи давно привыкли, что крупные обновления кроме нового функционала могут принести и ряд проблем. В этом свете достаточно упомянуть злополучные обновления операционной системы Windows. Но сегодня речь пойдёт о, пожалуй, самом популярном на сегодня браузере в мире — Google Chrome.

Корпорация Google уведомила разработчиков программного обеспечения о начале перевода браузера на новый движок расширений Manifest V3 с января 2023 года. Он должен улучшить безопасность и производительность дополнений браузера.

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Но по мнению специалистов данной области это может привести к нарушению работы многих блокировщиков рекламы. В частности говорится о полной неработоспособности в новой версии блокировщика uBlock Origin. Что касается популярного у нас расширения AdBlock, то его функциональность также может быть существенно нарушена. Озабоченность также высказали авторы программного обеспечения для родительского контроля и для защиты от киберугроз.

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Для поиска путей решения проблемы разработчикам дополнений потребуется определённое время, а до тех пор пользователи будут вынуждены терпеть рекламу или воспользоваться другими браузерами, что не всегда удобно для них.

Причиной нарушения работы указывается уменьшение в новой версии количества "перехватываемых" сетевых запросов и сокращение более, чем в два раза числа подключаемых фильтров. Кроме того, упоминается наличие трудностей с реализацией динамических фильтров, блокировкой мультимедийных блоков и остановкой выполнения Javascript-кода. Частично эти недостатки уже исправляются.

Как известно, реклама является большим источником доходов не только различных сайтов, но и самой корпорации Google, зарабатывающей на этом десятки миллиардов долларов в год. С учётом этого, бытует теория заговора о намеренном усложнении жизни авторам блокировщиков рекламы со стороны Google.


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Источник: Cnews

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Теги

google chrome блокировщик рекламы adblock manifest v3
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