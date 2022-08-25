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«Роскосмос» отчитался об успешном завершении испытаний «Царь-двигателя» РД-171МВ
Самый мощный ракетный двигатель в мире.
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НПО «Энергомаш» (входит в состав "Роскосмос") отчиталось об окончании огневых испытаний ракетного двигателя РД-171МВ с положительным результатом. При тяге свыше 800 тонн, он полностью оправдывает своё неформальное прозвище "Царь-двигатель"и может считаться наиболее мощным в мире. Двигатель создавался для ракеты «Союз-5». Её запуск намечен на следующий год.

В ходе девяти испытаний, агрегат подтвердил полное соответствие проектным требованиям и признан финальным конструктивным вариантом. В настоящее момент предприятие приступило к изготовлению второго двигателя этого типа.

РД-171МВ характеризуется использованием топлива "нафтил-кислород", отличающегося более высоким классом экологической безопасности. РД-171МВ по сути представляет собой модернизацию двигателя РД-171М, разработанного в начале 21 века на основе советского РД-170. Это полностью российский продукт, в производстве которого не используются импортные комплектующие.

Кроме "Союз-5", двигатель найдёт своё применение в сверхтяжёлое ракете-носителе "Енисей", первый запуск "которой" должен был состояться на космодроме «Восточный» в 2028 году. Но весной 2022 года руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о переносе проекта на срок после 2030 года. Целью "Енисея" станут полёты в ближний и дальний космос, в том числе он будет задействован в реализации Российской лунной программы.

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Источник: Коммерсантъ

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#роскосмос #рд-171мв #царь-двигатель
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