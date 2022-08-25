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В то время пока потенциальные разработчики российского игрового движка ищут спонсоров, лишившись господдержки, их западные коллеги пробуют свои силы в Unreal Engine 5, недавно представив потрясающую по своей детализации техническую демонстрацию под названием "Broadleaf Forest", показывающую красоты густого леса.
Над созданием демки работала немецкая команда MAWI United GmbH. При работе над проектом использовалась фотограмметрия пользовательских изображений и новая технология Lumen Global Illumination от Epic, а также технология Nanite Virtualized Geometry движка Unreal Engine 5.
По словам создателей, лес генерируется полностью процедурно, а используемые модели доступны для разработчиков.
Загрузка демонстрации уже открыта, а обычным пользователям предлагает посмотреть видео и оценить возможности, который предлагает Unreal Engine 5.
Новый движок был выпущен в апреле этого года и предназначен для создания "Next Gen" игровых проектов.
Технология Lumen отвечает за создание полностью динамического глобального освещения, когда непрямое освещение непрерывно адаптируется к изменениям прямого освещения или геометрии, к примеру, при изменении угла наклона солнца в зависимости от времени суток, включении фонарика или открытии уличной двери дома.
Nanite - система виртуализированной геометрии в Unreal Engine 5, которая дает возможность создавать игры с огромным количеством геометрических деталей, в том числе на основе импортируемых данных.
Источник: Wccftech