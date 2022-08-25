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Издание Коммерсант сообщает, что Минцифры России отказало в государственном финансировании госкорпорации "Ростех", в июле запросившей средства на создание отечественного движка для разработки игр. Предполагается, что Минцифру не устроил представленный бизнес-план, в котором указано, что на разработку потребуется около трёх лет и 6 миллиардов рублей, а само направление не признано перспективным. Не подействовали и аргументы, что сфера применения подобного движка не ограничивается одними лишь играми и он будет востребован при создании кино и мультипликационных фильмов, в VR, в образовании и промышленности.
Игровые движки представляют собой программные комплексы, с помощью которых создаются игры и прочие графические проекты. Сейчас отечественные разработчики используют в основном Unreal Engine и Unity, доступ к которым может быть ограничен санкциями в любой момент. Подобные программы требуют постоянной поддержки и развития, а значит и наличие обученных квалифицированных кадров.
Тем не менее "Ростех" не намерен отказываться от инициативы и надеется получить финансирование на осуществление проекта с помощью грантов и привлечения инвесторов. Предполагаемый срок окупаемости по их подсчётам составит около пяти-семи лет, при модели, когда основной доступ к движку будет свободным, а расширенные функции, включая базы моделей, станут уже платными.
Источник: Коммерсантъ