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Похоже, что в 2022 году затоваривание складов готовой продукции является глобальным трендом для крупных производителей электроники. Общий спад покупательской способности вызван происходящими в мировой экономике негативными процессами. В условиях снижения уровня жизни многим людям просто не до обновок, а предприятия всеми силами стремятся сократить издержки.
Недавно в попытке освободить забитые склады сбросили цены на свою продукцию производители видеокарт. Несмотря на санкции, волна снижения цен на геймерские видеокарты среднего уровня докатилась даже до России.
Теперь о переизбытке заговорила компания ASUS, чей бренд в компьютерном мире является одним их ведущих. Её запасы оцениваются в 6,8 миллиардам долларов, что на 60% больше, чем в прошлом году. В связи с этим компания намерена приступить к агрессивной распродаже готовых компьютеров, ноутбуков и комплектующих путём расширения программы скидок и рекламных акций до высвобождения, как минимум, четверти запасов.
Сильное затовариванию влечёт за собой устаревание и обесценивание продукции. Хотя та же ASUS утверждает, что 80-90% запасов она может использовать в производстве продуктов и ПК следующего поколения.
В таком же положении сегодня находятся MSI и Acer, которые будут вынуждены последовать примеру ASUS.
Источник: Tomshardware