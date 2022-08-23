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На Aliexpress идёт большая распродажа по сниженному курсу доллара - осталось 4 дня
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Российские покупатели уже смогли оценить масштабное снижение цен в крупных отечественных розничных сетях на видеокарты среднего игрового уровня. Какого-то глобального снижения цен на прочие комплектующие мы пока что увидеть не смогли. Поэтому, возможно, есть смысл обратить свой взгляд на китайскую площадку Aliexpress, где сейчас проходит большая распродажа, до окончания которой осталось менее четырёх дней.

Разогрев распродажи начался 17 августа, когда на некоторые товары начали действовать скидки, а стартовала она вчера в 09:59 по МКС. С этого момента стали доступны все скидки, купоны и промокоды.

Всем известно, что площадка Aliexpress использует свой собственный внутренний курс доллара к рублю. К началу распродажи она снизила его с 67,12 рублей до 63,77 рублей. Да это далеко до дней июньской щедрости, когда он опускался до 55 рублей за доллар, но при покупке товара стоимостью в несколько тысяч рублей, экономия может оказаться вполне ощутимой, особенно с учётом купонов и промокодов.

Желающим не упустить возможность стоит поторопиться, ведь самые выгодные предложения с максимальными скидками, как правило, не "висят" очень долго.

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Не стоит и забывать про правила осторожности. Не нужно заказывать первый попавшийся товар с большой скидкой, она вполне может оказаться "нарисованной" и в реальности вы приобретёте вещь по обычной цене. Заказывать стоит только у проверенных вами продавцов или у продавцов с большим количеством заказов и положительных отзывов.

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#aliexpress #распродажа #курс доллара
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