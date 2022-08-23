Момент, когда можно купить с большой выгодой.

реклама

Российские покупатели уже смогли оценить масштабное снижение цен в крупных отечественных розничных сетях на видеокарты среднего игрового уровня. Какого-то глобального снижения цен на прочие комплектующие мы пока что увидеть не смогли. Поэтому, возможно, есть смысл обратить свой взгляд на китайскую площадку Aliexpress, где сейчас проходит большая распродажа, до окончания которой осталось менее четырёх дней.

Разогрев распродажи начался 17 августа, когда на некоторые товары начали действовать скидки, а стартовала она вчера в 09:59 по МКС. С этого момента стали доступны все скидки, купоны и промокоды.

Всем известно, что площадка Aliexpress использует свой собственный внутренний курс доллара к рублю. К началу распродажи она снизила его с 67,12 рублей до 63,77 рублей. Да это далеко до дней июньской щедрости, когда он опускался до 55 рублей за доллар, но при покупке товара стоимостью в несколько тысяч рублей, экономия может оказаться вполне ощутимой, особенно с учётом купонов и промокодов.

Желающим не упустить возможность стоит поторопиться, ведь самые выгодные предложения с максимальными скидками, как правило, не "висят" очень долго.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 Ti за 60 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Не стоит и забывать про правила осторожности. Не нужно заказывать первый попавшийся товар с большой скидкой, она вполне может оказаться "нарисованной" и в реальности вы приобретёте вещь по обычной цене. Заказывать стоит только у проверенных вами продавцов или у продавцов с большим количеством заказов и положительных отзывов.