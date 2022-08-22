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Опрос 3dcenter показал, что 7% пользователей выводили свою видеокарту из строя, пытаясь её разогнать
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Оверклокинг, или проще говоря разгон, видеокарт или других компонентов компьютера в неумелых, а порой и в опытных руках при экстремальных опытах, может сопровождаться определённой степенью риска их поломки. Производители комплектующих не очень любят, когда рядовые пользователи вмешиваются в штатную работу их продуктов, а некоторые компании напрямую говорят о лишении гарантии повреждённых разгоном элементов, хотя определить подобное довольно сложно. При этом изготовители могут выпускать специальные "оверклокерские" модели, снабжая их инструментами и функциями для их разгона, и продавать их по более высокой цене, извлекая выгоду из оверклокинга. Сам оверклокинг в свою очередь был придуман прямо для обратного, а именно для извлечения выгоды пользователями, когда они с минимальными затратами при помощи разгона поднимали производительность более дешёвых компонентов до уровня более дорогих. Да, мир изменился, сегодня оверклокинг уже совершенно не тот, каким он был в старые добрые времена.

Сайт 3dcenter решил опросить своих читателей и выяснить, кто из них сталкивался c выходом своей видеокарты из строя при попытке её разогнать. Ответы были разделены на две категории: в первой поломка происходила при обычном разгоне, во второй при максимальном. Под максимальным разгоном понималось такое превышение штатных значений частот, температур или напряжений, когда пользователь сам осознаёт, что достиг опасной грани. По условиям опроса не принимается во внимание разгон, установленный производителем на заводе в собственных ОС-версиях.

Проголосовать можно было только за один вариант. В опросе приняло участие 534 читателя.

Ни один из участников не сознался, что сломал более одной видеокарты в своей жизни. 4% указали на поломку в результате максимального разгона. Ещё 3% умудрились отправить видеокарту в цифровой рай при обычном, не сильном по их мнению разгоне. Четверть, заявила, что таким вообще не занимается. А оставшиеся 68% утверждают, что практикуют оверклокинг, но он ни разу не принёс им горя в виде потери любимой видеокарты. При этом 18% оверов исповедуют максимальный разгон.

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#видеокарты #разгон #оверклокинг
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