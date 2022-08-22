Любопытные результаты наглядного сравнения.

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Вчера был опубликован обзор цен в крупных российских магазинах на так называемые "народные" геймерские видеокарты, что позволяет быстро сориентироваться в предлагаемом нам изобилии. Поводом для этого послужила наконец-то докатившаяся до России волна скидок на продукцию компаний NVIDIA и AMD. Каждый смог высказать своё мнение о ценообразовании в отечественной рознице.

В целом, можно отметить, что часть геймеров пользуются моментом, которого они ждали так долго, другие говорят о всё ещё высоких ценах на видеокарты. У некоторой части прослеживается некоторая обида на производителей видеокарт и других участников рынка, на целых два года перешедших на тёмную сторону майнеров.

В связи с этим возникают вопросы, а стоит ли вообще покупать дорогие производительные видеокарты ради возможности выставить в играх максимальные настройки графики? Или между низкими и высокими настройками не столь значимые различия, чтобы переплачивать за это десятки тысяч рублей?

Помочь в обсуждении этих вопросов сможет наглядное тестирование, проведенное обозревателем youtube-канала RandomGaminginHD. Сам автор задался этой темой, вспомнив свой опыт переключения настроек графики с максимальных на низкие в игре Crysis, когда от эффекта "вау" при созерцании передовой графики он перешел в состояние недоумения от наблюдения за унылой картинкой. Эта вышедшая 15 лет назад игра довольно часто вспоминается в последнее время.

В демонстрации, для максимальной симуляции экономного геймера, автор использовал видеокарту GTX 1630 и разрешение 1080p. Вряд ли стоит напоминать, что снижение настроек графики автоматически влечёт за собой увеличение FPS. Кроме того, на стороне геймеров технологии NVIDIA DLSS и AMD FSR, с оговоркой, что первая актуальна для видеокарт GeForce RTX.

Первым в сравнении выступил проект Cyberpunk 2077, который является современным аналогом того самого Crysis по требовательности к видеокарте.

Автор отмечает, что при понижении настроек до минимальных, игра продолжает демонстрировать неплохую графику, а средний FPS возрос со значения 19 до 40. Падение детализации при этом нельзя назвать катастрофическим.

Следующим на ринге появился человек-паук из буквально на днях вышедшей игры Marvel's Spider-Man Remastered. При сдвиге ползунков меню настроек графики влево игра частично потеряла в детализации, также значительно уменьшилось количество NPC на игровой сцене. FPS вырос с 33 до 49. В целом, автор также не отметил сильных различий: сохранилась дальность прорисовки, а сам дух игры и вовсе нисколько не пострадал.

Иную картину показывает вестерн Red Dead Redemption 2. Отмечается сильное снижение качества текстур, что приводит к тому эффекту, который геймеры называют "мылом". Выходом стала установка качества текстур на Ultra, тогда как все остальные настройки остались на минимальном уровне. Это обеспечило 41 FPS. Только в таком виде игру можно назвать условно пригодной для прохождения.

Интересная ситуация наблюдается в аркадном гоночном симуляторе Forza Horizon 5. Падение уровня графики уже не просто бросается в глаза, а буквально бьёт по ним. Средний FPS при этом увеличивается с 18 до 112. А вот такой разрыв как раз и даёт геймеру возможность "поиграться" с настройками и привести картинку в более-менее приемлемый вид. Кроме того, сам характер игры подразумевает концентрацию взгляда на центре экрана, то есть на машине и трассе, тогда как созерцание пейзажей достаётся периферическому зрению, что ещё более уменьшает потребность в высоких настройках.

Безусловно, взгляд автора, как и любого другого пользователя, является субъективным, а предпочтения геймеров сильно разнятся, в том числе в зависимости от конкретной игры. Поэтому окончательные выводы, есть ли у него потребность в "игровой" видеокарте или нет, каждому лучше сделать самостоятельно.

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