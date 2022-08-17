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По мере приближения выхода дискретных видеокарт нового поколения AMD Radeon RX 7000, всё больше увлечённых энтузиастов гадают о технических особенностях их основного элемента - чипа GPU. На текущий момент об архитектуре AMD RDNA 3 известно уже достаточно много и это позволяет систематизировать данные в графическом представлении.

Пользователь социальной сети Twitter под ником «Wild_C» посвятил своё свободное время созданию визуальных макетов будущих основ AMD Radeon RX 7000. Стоит отметить, что это его личный взгляд и фанатская интерпретация.

Исходя из уже имеющейся информации, старший чип AMD Navi 31 будет иметь размер 533 кв.мм, из которых 308 кв.мм. приходятся на сам графический кристалл (GCD), а по 37,5 кв.мм отнимут шесть кристаллов памяти (MCDs).

Чип среднего уровня, известный как Navi 32, иметь размер 350 мм2 (с четырьмя MCD).

Младший чип Navi 33 останется в традиционном монолитном формате, его площадь составит всего 203 кв.мм.

Ему приписывают использование интерфейса PCIe Gen5 x8, а не x16, что может огорчить владельцев текущих и устаревших платформ.

По предварительным данным выход линейки AMD Radeon RX 7000 запланирован на четвёртый квартал 2022 года

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Источник: Videocardz