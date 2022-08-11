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В преддверии выхода нового поколения видеокарт NVIDIA RTX 40 лето 2022 года оказалось небывало урожайным на всякого рода "утечки" от инсайдеров. Первые данные буквально ужаснули будущих пользователей - новая серия обещала стать крайне "прожорливой". Масла в огонь подливали производители блоков питания, обещающие выпуск моделей большой мощности, специально для новой линейки.

Уже известный компьютерным энтузиастам инсайдер kopite7kimi на этот раз решил их успокоить, разместив пост касающийся энергопотребления будущих видеокарт GeForce RTX 4080 и RTX 4070.

По словам kopite7kimi, GeForce RTX 4080 должна потреблять столько же энергии, сколько и RTX 3080, то есть 320 Вт. Речь идёт об общем энергопотреблении всей видеокарты. Некоторые продвинутые модели могут иметь повышенный лимит до 450 Вт.

В свою очередь GeForce RTX 4070 ограничится 285 Вт, что не существенно выше, чем у RTX 3070.

Столь умеренные показатели потребления относительно первоначальных слухов могут быть связаны с некоторыми возникшими технологическими трудностями с 5-нм чипами TSMC при их работе в условиях высокого потребления. Если NVIDIA столкнулась с таким проблемами и намерено снизила "аппетиты" своих новинок, это неизбежно отразится на их производительности в сторону её понижения.

Сама NVIDIA пока что официально не обнародовала спецификации NVIDIA RTX 40, а значит данная информация может рассматриваться лишь как очередной слух.

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Что касается даты поступления видеокарт NVIDIA RTX 4070 и 4080 в розничную продажу, то на этот счёт своё предположение в данном материале высказал ведущий youtube-канала Moore’s Law is Dead.