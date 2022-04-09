Steam Deck уже продаётся в России, но купить его вряд ли захочется.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

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Проект портативного игрового компьютера Steam Deck, разработанный Valve Corporation, довольно сильно освещался в IT-сообществе, а потому вряд ли у кого-то возникнут вопросы, что это такое вообще. Более того, некоторые потенциальные покупатели уже прикидывали, не опробовать ли новинку, когда она выйдет. К тому же, оснащенный док-станцией и подключённый к монитору, мыши и клавиатуре, Steam Deck вполне может заменить полноценный компьютер "офисного" уровня производительности.

Ситуация в мире изменилась и теперь неизвестно, появится ли консоль на прилавках крупных российских магазинов вообще. По крайней мере, официально Steam Deck в Россию пока что не поставляется.

Зато Steam Deck уже начали продавать частные лица на торговой площадке Авито. Проблема лишь в том, что за продукт Valve такие продавцы желают получить взамен от 300 до 640 тысяч рублей. Стоит напомнить, что в своей топовой комплектации с 512 ГБ постоянной памяти новинка официально стоит 650 долларов США (около 52 тысяч рублей по текущему курсу).

Сотрудник редакции портала Games.mail.ru решил поинтересоваться у одного из продавцов, с чем связана такая, мягко говоря, высокая цена консоли и получил довольно грубый ниже приведенный ответ.

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