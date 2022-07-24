Какой-либо революции в новом поколении не ожидается.

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Ещё далеко не все поклонники продукции компании Intel успели обновиться на процессоры семейства Alder Lake 12-го поколения, а на подходе уже 13-е, релиз которого предположительно должен состояться осенью этого года.

Заполучившие инженерные образцы процессоров Raptor Lake инсайдеры периодически сливают в сеть результаты тестирования их производительности. Данные о превосходстве Raptor Lake над предшественниками, как и положено при утечках, сильно разнятся, но в целом новинки показывают прирост до двузначных чисел.

Процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения будут производиться по 10-нм технологическому процессу ESF «Intel 7» и базироваться на базе больших и малых ядер Raptor Cove и Gracemont.

Согласно инсайдерской информации, на микроархитектурном уровне производительные ядра Raptor Cove в процессорах Intel Raptor Lake 13-го поколения практически полностью идентичны ядрам Golden Cove, используемых в процессорах Alder Lake 12-го поколения. Это означает, что новое поколение не принесёт прирост по показателю IPC. Преимущество над процессорами Alder Lake будет достигнуто за счёт повышения тактовых частот, увеличения размера кэш-памяти и изменения конфигурация ядер.

Таким образом следующее поколение CPU Intel станет эволюционным развитием текущей линейки. Это объясняет, почему ранее просочившиеся тесты сравнения Core i9-12900K и Core i9-13900K на одинаковой частоте не показали никакой разницы между ними.

Процессорам Intel Raptor Lake предстоит конкурировать с линейкой AMD Ryzen 7000 на ядрах Zen 4. Последним приписывается увеличение IPC на 8-10%. Кроме того, производительности Ryzen 7000 добавят увеличение тактовых частот и использование оперативной памяти стандарта DDR5. В целом, даже при таком раскладе, специалисты ожидают конкурентного паритета в однопоточной производительности между Intel Raptor Lake и Ryzen 7000.

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Источник: Wccftech