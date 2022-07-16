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Представители компании Intel продолжают проведение маркетинговой компании, призванной привлечь внимание к готовящимся к выпуску новым настольным видеокартам Arc Alchemist. Для этого они посещают популярных блогеров, которым демонстрируют свою продукцию. Позавчера они побывали у Gamers Nexus с предфлагманом Intel Arc A750.
Теперь они наведались в студию Linus Tech Tips, имеющих почти 15 миллионов подписчиков. Сотрудники Intel Том Петерсен и Райан Шраут совместно с блогерами провели так называемую "распаковку" новинки, дав им возможность рассмотреть флагман Intel ARC A770 LE со всех сторон. Блогеры не смогли опробовать её в действии, поскольку Intel ещё не закончила работу над ней.
Видеокарта относится к серии «Limited Edition» и внешне не отличается от Arc A750 Limited Edition. Она имеет строгий и лаконичный дизайн без переизбытка RGB-подсветки.
Система охлаждения двухвентиляторная и не выходит за пределы двух слотов. Разъёмов дополнительного питания два - 6 и 8 pin.
Подключение к дисплею осуществляется через разъёмы 3xDP и 1xHDMI (ревизия не указывается).
К сожалению, фигурирующие в утечках спецификации в ходе разговора подтверждены не были.
Умолчали представители Intel и о дате старта продаж видеокарт Arc Alchemist, который по инсайдерской информации должен состояться в конце этого лета.
Источник: Videocardz