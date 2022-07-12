Или как не выкинуть свои деньги впустую.

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Неделя щедрости на площадке Aliexpress, когда её курс приближался к 55 рублям за один доллар, уже позади. Вчера он составил 75 рублей за 1$, а значит ценники продолжают покорять новые высоты. Каких либо предпосылок, позволяющих надеяться на улучшение курса, пока что не наблюдается.

Те, кто сумел просчитать момент, уже следят за трек-номером посылки со своим новым процессором. Стоит ли расстраиваться тем, кто не обновил свой AMD Ryzen 3600 или менее производительный на хиты платформы AM4 в лице Ryzen 5 5600(X) и Ryzen 7 5800X3D?

Ответить на этот вопрос нам поможет популярный youtube-канал Hardware Unboxed, чьи тесты вполне заслуживают доверия.

Сравнение проводилось в разрешениях 1080p и 1440p при участии видеокарт AMD Radeon RX 6950 XT и Radeon RX 6600 XT. Участие в тестах последней является весьма прагматичным решением, ведь, как правило, тесты всегда проводятся с топовыми видеокартами, тогда как на руках у большинства реальных геймеров имеются карты среднего и начального уровня. Цель теста - выяснить, насколько устарел хит прошлых лет процессор Ryzen 5 3600 по сравнению с актуальными Ryzen 5 5600(X) и Ryzen 7 5800X3D, и насколько существенным будет профит геймера в виде увеличения FPS в играх при обновлении CPU.

Результаты тестов таковы:

Как мы видим, при использовании топовой видеокарты затраты на новый процессор себя оправдывают. Но есть некоторые нюансы. Во-первых, Ryzen 5 3600 не "сливает" игры по частоте кадров до неприемлемого минимума ни в каком из представленных разрешений, а во-вторых, хоть новые процессоры и дают существенную прибавку в FPS, но ощутить её смогут только владельцы высокочастотных мониторов, не терпящие компромиссов. Хотя сложно себе представить обладателя AMD Radeon RX 6950 XT или аналога, играющего на мониторе 1080p/60Гц.

При использовании видеокарты Radeon RX 6600 XT (или к примеру NVIDIA GeForce RTX 3060) разрыв уже не выглядит таким впечатляющим, особенно в разрешении 1440p, при учёте финансовых затраты на апгрейд. Хотя, всё зависит от того, с какой стороны на это посмотреть, ведь некоторые пользователи борются за каждый кадр, разгоняя компоненты системы.

Однако ситуация меняется, и мнение озвученное выше становится весьма спорным, если посмотреть на данные по показателю 1% low.

Низкий FPS при переходе с Ryzen 3600 на Ryzen 5800X3D, при использовании топовой видеокарты, может вырасти более, чем в два раза.

При использовании бюджетной видеокарты впечатляющий прирост показывают наиболее процессорозависимые игры. В то же время в Far Cry-6 он отсутствует.

Что по итогу?

Если вы являетесь владельцем высокопроизводительной видеокарты, то апгрейд процессора уровня Ryzen 5 3600 на Ryzen 7 5800X3D вам прямо показан. Смена на Ryzen 5 5600(X) порадует вас лишними 20-30 кадрами, конечно, если вы способны будете их ощутить.

Владельцам бюджетной видеокарты нет особого смысла бежать в магазин за новыми Ryzen 5000, особенно учитывая недавний скачок цен. Целесообразнее будет сменить видеокарту на более производительную.

В любом случае у каждого пользователя своё мнение насчёт того, что такое "правильный апгрейд", а поделиться им он может в комментариях.

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Источник: Hardware Unboxed