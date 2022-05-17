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В белорусском офисе Wargaming идут массовые увольнения сотрудников
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В начале апреля этого года сообщалось о решении игровой студии Wargaming, создавшей популярный проект World of Tanks, свернуть свою деятельность на территории России и Беларуси. Для многих сотрудников это явилось настоящим шоком, поскольку руководство компании не посчитало нужным поделиться своими долгосрочными планами со своими работниками. Сегодня издание Dev.by, пообщавшись с сотрудниками белорусского офиса Wargaming, опубликовало новые подробности происходящего.

Прежде всего, информация достаточно противоречива, что говорит о происходящем хаосе. Но очевидно, что идёт массовое увольнение, которое должно полностью завершиться к концу мая. По его окончанию в штате белорусского офиса останутся лишь несколько административных работников, которые займутся ликвидацией юрлица. Сама компания от комментариев отказывается, и вообще предпочитает не общаться со своим коллективом.

На данный момент разработчикам предлагается уволиться самостоятельно, предлагая в качестве компенсации четыре зарплаты. Если работник соглашается на три, то ему обещают помощь с составлением резюме и поиском работы, что из уст работодателя, отправившего работника покорять "народное хозяйство", звучит скорее как насмешка.

Некоторые спешат уволиться, опасаясь и вовсе остаться без выплат. Другие продолжают надеяться на перевод в другое юрлицо и заняли выжидательную позицию.

Что касается переезда в другую страну, то очевидно, что все ценные по мнению руководства сотрудники уже определены и покинули территорию страны. Их число, по приблизительным оценкам, не превышает 30-ти процентов от общего количества ранее работавших в минском офисе. Остальные, скорее всего, останутся за бортом и будут заниматься поиском работы самостоятельно. Хуже всего обстоит ситуация с теми, у кого российский паспорт.

Кроме того, у работников более недействительна корпоративная медстраховка и спортивные абонементы, закрыта столовая, а в корпоративной почте введена премодерация. Само собой, общая неразбериха негативно сказывается на каждом работнике, снижая их самооценку при поиске новой работы.

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Какое будущее ожидает проект World of Tanks и другие детища Wargaming - остаётся только гадать.

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#world of tanks #wargaming #закрытие #увольнения #уход из россии
6
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wolfire
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quid irrumabo
17:17
киприота Витька Кислого
В белорусском офисе Wargaming идут массовые увольнения сотрудников
korney
17:17
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