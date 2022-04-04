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Новость о закрытии минского офиса Wargaming застала его сотрудников врасплох
Wargaming ошеломила сотрудников своего минского подразделения известием о его закрытии и уходе из России и Беларуси.
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Новость редакции сайта Overclockers.ru об уходе Wargaming из России и Беларуси безусловно потрясла сегодня всех поклонников продуктов данной компании, и прежде всего геймеров проекта World of Tanks. Как оказалось, сотрудники минского подразделения были шокированы этим известием не меньше других, так как заранее об этом шаге руководства их никто не известил.

Белорусское IT-издание Dev.by попыталось узнать, что произошло непосредственно у самих работников офиса в Минске. Выясняется, что сотрудники получили шокирующее известие только сегодня и находятся в состоянии глубокого потрясения. За подписью Виктора Кислого им было разослано письмо, практически полностью совпадающее с заявлением компании, размещенным на официальном сайте.

"Думаю, что будет большой процент увольнений, минимум 50%. Скорее всего, будут релоцировать в Литву, Польшу, Чехию." - поделился мыслями один из сотрудников. Также было отмечено, что релокация, скорее всего, будет предлагаться индивидуально, в зависимости от" ценности" работника. Но полной информации об условиях сокращения или переезда нет ни у кого, и все находятся в ожидании. Кроме того, отмечается, что в Беларуси в основном оставались те, кто по каким-либо причинам не смог уехать работать в зарубежные офисы ранее - семейным или иным. Нет и понимания того, какие условия переезда будут предложены "счастливчикам", если таковые вообще будут.

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