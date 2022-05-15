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Авито отрицает хакерскую атаку - сайт был недоступен из-за провайдера
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Ещё не стихли обсуждения самой масштабной за последнее время хакерской атаки на российский видеохостинг Rutube, как россияне вновь увидели на своих экранах ошибку "502", гласящую, что сервер не смог обработать полученный запрос. На этот раз был заблокирован доступ к крупнейшей в России площадке коммерческих и частных объявлений Avito, чья аудитория насчитывает более 22 миллионов ежедневных посетителей, а количество размещённых на ней объявлений достигает 90 миллионов. Компания работает в рынке России уже более 15 лет и является ведущей в своей сфере. В нашей стране вряд ли найдётся человек, хоть раз не посетивший страницы Авито, а потому длительная потеря доступа к такому ресурсу могла повлечь за собой серьёзные финансовые последствия и для бизнеса, и для "частников".

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Инцидент произошел в ночь на 15 мая.  К счастью, команда Авито сумела менее, чем за час восстановить работу сайта и приложения. Представители компании сообщили РБК, что сбой никак не связан с попыткой хакерской атаки на площадку и произошёл по вине провайдера, столкнувшегося с определёнными техническими неполадками. В настоящее время работоспособность сайта и приложения не вызывает нареканий, отличающихся от повседневных.

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#авито #avito #хакерская атака #502
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