реклама
9 мая отечественный видеохостинг Rutube, который на определённом этапе, по мнению многих специалистов, должен стать альтернативой крупнейшей западной площадке Youtube, подвергся самой серьёзной кибератаке в его истории. В результате работоспособность Rutube была утрачена на несколько дней, а нанесенный ущерб ещё только предстоит посчитать, но по предварительным данным он будет огромен. Хакерская атака произошла в дату, когда в России празднуется День Победы, а потому инцидент вполне может иметь политический подтекст.
К восстановлению сервиса была привлечена в том числе российская компания Positive Technologies, специализирующаяся на информационной безопасности. На текущий момент специалистам удалось восстановить функционал видеохостинга. Ими проводятся дополнительные мероприятия по тестированию и оценке уровня уязвимости площадки. Также восстанавливается полная хронология событий, чтобы перекрыть входы для повторных атак. Полное расследование может занять до трёх недель.
По сообщению ТАСС, со ссылкой генерального директора Rutube Александра Моисеева, сервис может возобновить работу уже сегодня 11 мая. Об этом он сообщил в телеграм-канале сервиса. Утверждается, что весь пользовательский контент и исходный код сайта удалось сохранить.