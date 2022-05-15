Многомиллионная армия пользователей Twitter может оказаться пустышкой?

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Сделки по продаже крупных компаний по продолжительности немного отличаются от привычных нам продаж видеокарт на Авито или покупки квартиры - они могут длиться месяцами даже тогда, когда покупатель уже найден и выказал намерение о покупке. Всем известно, что на данный момент американский миллиардер и кумир мечтателей Илон Маск находится в состоянии приобретения соцсети Twitter. Намерения Маска похвальны, ведь он говорит о желании освободить Twitter от цензуры и вернуть пользователям свободу слова. Немного другого мнения по этому вопросу придерживается глава Роскосмоса, рассказавший об истинных целях Илона Маска.

В любом случае сделка по покупке Twitter не только до сих пор не закрыта, но и приостановлена по инициативе покупателя. По мнению некоторых экспертов Маск намеренно её затягивает, осознав, что переплатил, и всячески пытается сбить стоимость акций своего будущего приобретения.

Причиной приостановки сделки стало желание Илона Маска проверить, действительно ли количество ботов в Twitter составляет не более 5%, как заверяет сама компания-владелец. Естественно Маск не был бы Маском, если бы не обсудил этот вопрос в самом Twitter.

Он опубликовал пост, в котором высказывает предположение, что количество ботов в сети может достигать свыше 90% от числа ежедневных активных пользователей. На эту мысль его навёл тот факт, что самые популярные твиты за всю историю существования Twitter получили лайки всего от 2% активных пользователей.

Если же Маск полностью саботирует сделку и откажется от покупки Twitter, то ему придется выплатить компенсацию в размере 1 миллиард долларов. В данный момент Маск уже получил выговор от юристов Twitter за то, что нарушил соглашение о неразглашении, сообщив всем, что размер выборки для проверки ботов равен 100 аккаунтам.

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Источник: wccftech