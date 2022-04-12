Тёмная сторона Силы Илоном Маском овладела.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА, что истинной целью небезызвестного Илона Маска является власть, а не покорение Марса. Добиться этого он намерен через контроль над информационным пространством, по крайней мере западным, в том числе, став владельцем ведущих СМИ. Этим целям также будет служить проект спутникового интернета Starlink, ведь все средства массовой информации, использующие сеть Илона Маска, будут ему подконтрольны. Таким образом ему удастся овладеть умами людей. Ракеты Falcon 9 также создавались Маском для осуществления этих целей, а именно для вывода группировки спутников Starlink на орбиту.

Илон Маск не является уроженцем США, а значит не может избираться на пост президента в этой стране, это и заставило его пойти по другому пути, чтобы заполучить желаемое. При этом Рогозин отдаёт должное деловой смекалке американского миллиардера, стремящегося стать самым влиятельным человеком не только в США, но и во всём мире.

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Шумиху же вокруг "красной" планеты руководитель российского космического ведомства считает не более, чем созданием для Илона Маска образа необычного суперсовременника. В реальности покорение Марса является не более, чем словесной чепухой.