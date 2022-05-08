Желающим купить электронику есть смысл подумать, стоит ли откладывать это мероприятие.

реклама

Многие наши соотечественники, планирующие в ближайшее время какую-либо существенную покупку, часто включают в расписание своего утреннего интернет-сёрфинга просмотр курса валют, дабы знать, что им готовит день грядущий и сориентироваться на тренд. Сегодня национальная валюта держит планку в районе 67-68 рублей за доллар. За неблагодарное дело спрогнозировать курс рубля на несколько месяцев вперед взялись Известия, составившие свой консенсус-прогноз на основе опроса более десяти различных экспертов из ведущих финансовых организаций.

По мнению специалистов к осени рубль ожидает ослабление. Его курс может установиться в пределах 75–82 рублей за доллар. Сразу стоит оговориться, что это усреднённое значение. Некоторые эксперты, например из Газпромбанка и Росбанка, в своих прогнозах более пессимистичны и ориентируются на 80–90 рублей за доллар. Один из руководителей УК «Открытие» и вовсе считает, что в текущей ситуации что-либо предсказывать весьма пустое занятие.

Тем не менее основная линия мнений говорит о том, что крепкий рубль невыгоден для бюджета страны и её экономики, так называемый "запас прочности" которой к осени может утратить свой объём. Кроме того, против рубля выступят геополитические факторы, изменение валютных ограничений Центробанком в сторону смягчения, а также восстановление цепочек импорта.

Вероятнее всего, в ближайшие месяцы курс рубля будет колебаться вблизи текущих значений, но не исключено и его снижение до отметки в 85 рублей/$ уже в мае. Тестирование рублём значений ниже настоящих вряд ли может оказаться долгосрочным.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р <b>На порядок</b> подешевела RTX 3070 Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб 7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр 98" Samsung 4K - 3 419 000р Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Что касается рекомендаций по сбережению собственных накоплений, то эксперты традиционно рекомендуют хранить деньги в той валюте, в которой вы их планируете потратить. Для долгосрочного же хранения может подойти валюта "развитых" стран.