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Многие наши соотечественники, планирующие в ближайшее время какую-либо существенную покупку, часто включают в расписание своего утреннего интернет-сёрфинга просмотр курса валют, дабы знать, что им готовит день грядущий и сориентироваться на тренд. Сегодня национальная валюта держит планку в районе 67-68 рублей за доллар. За неблагодарное дело спрогнозировать курс рубля на несколько месяцев вперед взялись Известия, составившие свой консенсус-прогноз на основе опроса более десяти различных экспертов из ведущих финансовых организаций.
По мнению специалистов к осени рубль ожидает ослабление. Его курс может установиться в пределах 75–82 рублей за доллар. Сразу стоит оговориться, что это усреднённое значение. Некоторые эксперты, например из Газпромбанка и Росбанка, в своих прогнозах более пессимистичны и ориентируются на 80–90 рублей за доллар. Один из руководителей УК «Открытие» и вовсе считает, что в текущей ситуации что-либо предсказывать весьма пустое занятие.
Тем не менее основная линия мнений говорит о том, что крепкий рубль невыгоден для бюджета страны и её экономики, так называемый "запас прочности" которой к осени может утратить свой объём. Кроме того, против рубля выступят геополитические факторы, изменение валютных ограничений Центробанком в сторону смягчения, а также восстановление цепочек импорта.
Вероятнее всего, в ближайшие месяцы курс рубля будет колебаться вблизи текущих значений, но не исключено и его снижение до отметки в 85 рублей/$ уже в мае. Тестирование рублём значений ниже настоящих вряд ли может оказаться долгосрочным.
Что касается рекомендаций по сбережению собственных накоплений, то эксперты традиционно рекомендуют хранить деньги в той валюте, в которой вы их планируете потратить. Для долгосрочного же хранения может подойти валюта "развитых" стран.