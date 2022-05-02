Маленькая, но очень гордая Radeon RX 6400 показала на что она способна.

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Казалось бы, на видеокарту AMD Radeon RX 6400 с её 768 потоковыми процессорами, 64-битной шиной и 4 ГБ видеопамяти, которую компания AMD по различным признакам относит к игровым решениям, без слёз не взглянуть. Но что, если попробовать рассмотреть её с другой стороны, сравнив с некогда народным хитом Radeon RX 570 с тем же объёмом видеопамяти? Преуспевшая в своё время и в гейминге и в майнинге RX 570 до сих пор трудится во многих системах, а уцелевшие экземпляры, особенно с наличием 8 ГБ памяти, продолжают пользоваться популярностью на вторичном рынке. Поэтому такое противостояние просто должно было состояться.

Всю кропотливую работу по столкновению лбами малыша-новичка и заслуженного ветерана взял на себя youtube-канал Benchmark. Для битвы была выбрана платформа на базе процессора intel Core i9-12900K и материнской платы на чипсете Z690, дабы ни в чём не ограничивать соперников. Тестовыми инструментами выступили восемь популярных игр, часто использующихся для измерения игровой производительности видеокарт. Естественно, использовались щадящие настройки графики.

Как видно из результатов тестов, между далёкими друг от друга поколениями видеокарт AMD наметился фактический паритет. Такая же ситуация обстоит и с минимальным кадром. Но не стоит забывать, что более новая, холодная и менее прожорливая AMD Radeon RX 6400 гораздо комфортнее себя ощущает в современной системе с поддержкой PCIe 4.0, тогда как в слоте PCIe 3.0 просадки FPS могут достигать серьёзных значений.

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