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VK рассказала, как легко и быстро перенести свой видео-контент с YouTube на "VK Видео"
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В том, что видеосервис YouTube, принадлежащий компании Google, в ближайшее время будет заблокирован на территории России сейчас сомневается только самый закоренелый оптимист. За последнее дни представители разных ветвей власти РФ уже прямо или косвенно высказались на этот счёт, и их мнение однозначно - дальнейшая работа YouTube в нашей стране под большим вопросом.

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Некоторые пользователи считают, что они смогут преодолеть барьер блокировки с помощью VPN, но и здесь их поджидают сюрпризы, ведь бесплатные сервисы VPN имеют сильные ограничения по трафику, платные довольно дороги, а в целом они могут негативно влиять на другие программы и приложения, к примеру, нарушая работу банковских приложений.

Площадка VK предложила пользователям YouTube перенести свой видео-контент на "VK Видео". Для этого она советует использовать инструмент VK Video Transfer, позволяющий легко и быстро "в несколько кликов" перенести до нескольких десятков видео-файлов.

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Для переноса нужно лишь ввести ссылку на свой канал и предоставить приложению доступ. Инструмент также имеет фильтр для выбора необходимых видео: можно перенести несколько последних или выбрать наиболее популярные ролики.

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Сейчас обсуждают

Togtyui
23:50
Ты дурачок совсем? Он встроен во все сайты почти, где есть видеовставки.
Володин: YouTube открыто нарушает права и свободы граждан РФ, когда блокирует канал Госдумы
Шамиль Джанболатов
23:50
Ты приехала чтобы коренным рты затыкать, и просить вещи?
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Junge
23:50
Песков чем не официальный источник (смайлик пририсуйте сами)
AMD, NVIDIA, Intel и Apple могут вернуться в РФ – США отменила санкции на поставки ПО и оборудования
Вова Огонь
23:50
Чепушило непричёсанное, зайди в телегу, вон ссылка, и паспорт русского нациста посмотри. Гавкает еще что-то ВэКашный полоумок.
Володин: YouTube открыто нарушает права и свободы граждан РФ, когда блокирует канал Госдумы
Шамиль Джанболатов
23:47
Тогда почему в России уже безлимит начали отменять, да и свое не мог даже СССР делать, воровал и копировал, и все равно все было старьем ужасным
AMD, NVIDIA, Intel и Apple могут вернуться в РФ – США отменила санкции на поставки ПО и оборудования
Junge
23:46
Раньше за железным занавесом хотели джинсы. Теперь хотят гаджеты.
AMD, NVIDIA, Intel и Apple могут вернуться в РФ – США отменила санкции на поставки ПО и оборудования
Xardazzz
23:45
ну может ты привыкла корюшкой кормиться, а я кету люблю.
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Александр Рыбак
23:44
другое мнение может быть, скажем, о фильме: одному нравится, другому нет. А наглое вранье и пропаганда это не "другое мнение"
Володин: YouTube открыто нарушает права и свободы граждан РФ, когда блокирует канал Госдумы
Шамиль Джанболатов
23:44
Большая часть статьи - пропагандон. Санкции сняты для того чтобы россияне смогли и дальше получать альтернативную информацию через Ютьюб, BBC, DW, Радио Свобода, и т.п. Может из-за отмены санкций и бе...
AMD, NVIDIA, Intel и Apple могут вернуться в РФ – США отменила санкции на поставки ПО и оборудования
Bryant333
23:38
три
VK рассказала, как легко и быстро перенести свой видео-контент с YouTube на "VK Видео"
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