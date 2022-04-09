В том, что видеосервис YouTube, принадлежащий компании Google, в ближайшее время будет заблокирован на территории России сейчас сомневается только самый закоренелый оптимист. За последнее дни представители разных ветвей власти РФ уже прямо или косвенно высказались на этот счёт, и их мнение однозначно - дальнейшая работа YouTube в нашей стране под большим вопросом.
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Некоторые пользователи считают, что они смогут преодолеть барьер блокировки с помощью VPN, но и здесь их поджидают сюрпризы, ведь бесплатные сервисы VPN имеют сильные ограничения по трафику, платные довольно дороги, а в целом они могут негативно влиять на другие программы и приложения, к примеру, нарушая работу банковских приложений.
Площадка VK предложила пользователям YouTube перенести свой видео-контент на "VK Видео". Для этого она советует использовать инструмент VK Video Transfer, позволяющий легко и быстро "в несколько кликов" перенести до нескольких десятков видео-файлов.
Для переноса нужно лишь ввести ссылку на свой канал и предоставить приложению доступ. Инструмент также имеет фильтр для выбора необходимых видео: можно перенести несколько последних или выбрать наиболее популярные ролики.