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"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
Обстановка вокруг YouTube продолжает накалятся. Под вопросом его работа в России.
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Противостояние, а по другому этот процесс не назовёшь, крупнейшего мирового видеохостинга YouTube, принадлежащего американской транснациональной корпорации Google и российских государственных регулирующих органов продолжается не первый год. Но особенно ситуация обострилась в последнее время, по понятным причинам. Список претензий к YouTube обширен: это и блокировка российских телеканалов и не удаление запрещённой информации и отмена монетизации для российских авторов в рамках введенных санкций. Некоторые требования российской стороны YouTube даже исполняет, в частности недавно были разблокированы youtube-каналы Гостелерадиофонда. Хотя очевидно, что подобные уступки носят символический характер, для создания видимости диалога. В целом, ситуация продолжает оставаться крайне накалённой. К слову, компания Google периодически получала претензии, штрафы и судебные иски в свой адрес и от других стран, в том числе западноевропейских.

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Тем не менее за годы своего существования видеохостинг YouTube прочно вошел в жизнь россиян, наравне с мировым сообществом интернет-пользователей, а потому некоторые искренне переживают за дальнейшую судьбу YouTube в России.

Свою позицию относительно будущего YouTube в РФ в беседе с журналистами озвучил руководитель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ верхней палаты Федерального Собрания РФ - Алексей Пушков. С его слов видеохостинг YouTube в конце концов перейдет грань, после которой его работа на территории нашей страны станет невозможна.


Вряд ли стоит усматривать в подобных заявлениях подготовку общественного мнения перед озвучиванием столь важного решения, коим несомненно будет являться заявление о запрете YouTube в России, ведь претензии российских органов являются обоснованными, но часть пользователей может видеть такой исход событий, как нечто неизбежное.

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Стоит отметить, что YouTube - это не просто площадка с различным видеоконтентом, но этот самый контент интегрирован во многие элементы сети. Полноценной отечественной замены видеохостингу YouTube на сегодня, будем откровенны, пока что нет. Сервис Rutube, принадлежащий холдингу «Газпром-медиа» продолжает в срочном порядке "шлифоваться", чтобы в полной мере соответствовать запросам пользователей. Первые изменения в нём появятся уже 2 апреля, а процесс обновления функционала платформы станет ежедневным. Тем не менее этот процесс займёт определенное время.

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#youtube #запрет
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