Acer уходит из России - они могут не знать, что теперь это делать необязательно.

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За последний месяц с небольшим российский рынок покинули практически все ведущие мировые компании, так или иначе связанные со сферой высоких технологий. Официальные объяснения у всех однотипные: кто-то говорит о нарушении логистических цепочек, кто-то открыто заявляет о поддержке Украины в возникшем конфликте, зарабатывая себе репутационные балы. Но бизнес - есть бизнес, и главным для него являются деньги. Репутация - это не более, чем необходимый инструментарий для успешного ведения дел и нематериальный актив. Истинная причина известна всем - страх перед санкциями США, которые могут быть обращены на компанию, не подчинившуюся воле мирового гегемона. Тем не менее такие "уходы" несут за собой существенные финансовые убытки самим компаниям, а потому некоторые из них уходят, но не совсем. Они используют ребрендинг, реструктуризацию и прочие ухищрения, пытаясь хоть в какой-то форме остаться на нашем рынке.

Сегодня российский IT-сегмент взбудоражила новость о том, что Минфин США снял запрет на продажу в Россию телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и связанных с ними технологий. То есть, проще говоря, уходить с российского рынка высокотехнологичным компаниям теперь вовсе не обязательно. Но стоит отметить, что новые правила столь неопределённы, что их точную трактовку США, вероятно, оставляет за собой.

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По всей видимости, о сегодняшней крайне важной для бизнеса новости о снятии запрета забыли сообщить руководству компании Acer,. Или они узнали о ней слишком поздно. По информации ETTelecom.com один из ведущих мировых производителей электроники сегодня выступил с заявлением о приостановке своей деятельности в России «в связи с недавними событиями». Необходимо добавить, что Acer базируется на Тайване и ситуация с Украиной косвенно усиливает опасения тайванцев, что Китай однажды может аннексировать своего младшего соседа. Нам остаётся надеяться, что произошедшая с уходом Acer "накладка" будет в ближайшее время исправлена.