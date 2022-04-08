Портал CNews сообщил, что Минфинансов США без предупреждения изменили свою санкционную политику относительно поставок телекоммуникационного оборудования в Россию. В РФ вновь разрешены поставки комплектующих, программного обеспечения и прочих технологий связанных с интернетом и телекоммуникациями. Истинные причины отмены санкций не оглашаются.
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Прежде всего, снятие запретов призвано ослабить ограничения, связанные с обменом информацией через сеть Интернет. Послабления коснутся обмена сообщениями, соцсетей, видеозвонков, чатов и электронной почты, обмена фото и видео файлами, документами, просмотра веб-страниц, блогов, а также веб-хостинга и услуги регистрации доменных имен. По мнению специалистов, под определение такого телекоммуникационного оборудования, кроме всего прочего, вполне можно подвести смартфоны и оборудование для базовых станций.
Тем не менее о полном снятии санкций речь не идёт. По-прежнему запрещено иметь корреспондентские или транзакционные счета организациям, попавшим в список санкционных. Не отменена заморозка счетов Банка России и Фонда национального благосостояния. В целом, в документе полностью отсутствует конкретика. Более того, теперь не понятно, что можно отнести к разрешенному для ввоза оборудованию, а что остаётся под запретом. Будет ли эти процессы регулироваться в "ручном" режиме - неизвестно, но именно такой вариант кажется наиболее вероятным.
Документ разрешает, при соблюдении законов США и установленного порядка, экспорт или реэкспорт из США или гражданами США за пределами страны, товаров и услуг, относящихся к вышеуказанной сфере.