VPN-сервисы в России пока что не запретят и наказывать за его использование не будут.

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Информационный ресурс РБК со ссылкой на Интерфакс сообщил, что в настоящее время российские парламентарии не планируют подготовку и принятие каких-либо законопроектов, предусматривающих законодательное введение ограничений на использование VPN-сервисов на территории России. Не будет ответственности для граждан и за их применение для посещения признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации социальных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих холдинговой компании Meta.

Информацию подтвердил руководитель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн. Он назвал подобные ограничения бесперспективными и ведущие к отрицательному результату. Тем не менее в начале марта Хинштейн сообщал о блокировке Роскомнадзором более двадцати подобных сервисов.

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Сервисы VPN помогают интернет-пользователям обходить введенные Роскомнадзором блокировки, с помощью механизма подключения к зарубежным серверам. В последние дни в нашей стране такие сервисы стали наиболее скачиваемыми приложениями для различных мобильных устройств. Кроме преимуществ, подобные приложения имеют определенные недостатки, в том числе они могут вызвать сбои в работе банковских приложений или их полную неработоспособность.