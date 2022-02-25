ФАС проведет проверку по факту резкого скачка цен в торговой сети DNS.

Вчера был довольной непростой день во многих смыслах, но поскольку жизнь россиян не замерла, то их продолжают интересовать цены на потребительские товары, включая электронику и бытовую технику. Ситуация с резким повышением стоимости именно этой группы товаров рассмотрена в данном блоге.

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Сегодня можно констатировать факт, что все без исключения крупные торговые сети, включая такие, как Ситилинк и DNS, пересмотрели свои цены на большую часть товаров в сторону повышения. Это закономерный бизнес-процесс, относиться к которому стоит с определённой долей объективности, несмотря на неизбежность эмоциональной окраски этих событий. Тем не менее стоит отметить, что наибольший резонанс вызвала обстановка с торговой сетью DNS. Покупатели упрекают её в неадекватно высоком повышении цен на группы товаров, пользующихся наибольшим спросом. Речь идёт о повышении на 30% и выше, что по мнению клиентов никак не вяжется с колебаниями курса национальной валюты. Такая реакция покупателей потребовала объяснений со стороны представителей торговой сети и её руководителя Дмитрия Алексеева.

В свою очередь, на такое положение дел весьма оперативно отреагировала Федеральная антимонопольная служба. По сообщению информационного агентства ТАСС государственный орган проведет проверку обоснованности повышения цен торговой сетью электроники DNS. В коммерческую организацию уже направлен необходимый запрос, а главе компании вынесено предупреждение. Другие торговые сети в сообщении не упоминаются.