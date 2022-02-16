По мнению главы компании AMD Лизы Су в этом году ситуация с дефицитом чипов существенно не изменится.

реклама

Генеральный директор компании AMD Лиза Су (Dr. Lisa Su) в онлайн-беседе с представителем крупнейшего финансового провайдера Yahoo Finance сообщила, что нехватка чипов не прекратится в 2022 году. По её мнению первая половина текущего года останется напряжённой и лишь во второй половине ситуация незначительно улучшится.

Она отметила, что такие компании, как AMD и Intel не сидят сложа руки и в полупроводниковую промышленность делаются огромные инвестиции. К примеру, Intel инвестирует миллиарды собственного капитала в строительство новых заводов по производству чипов. Также, недавно Intel приобрела израильского производителя чипов Tower Semiconductor за 5,4 миллиарда долларов. Тем не менее одни лишь деньги не способны решить все проблемы. Например, на заказ литографического оборудования у компании ASML выстроилась целая очередь.

Со своей стороны, AMD продолжает очень тесно сотрудничать с ключевым производственным партнером Taiwan Semiconductor (TSMC), чтобы обеспечить максимально возможный объём поставок своих чипов, используемых в центрах обработки данных, серверах и игровых консолях.

Мнение главы AMD разделяют и другие представители отрасли, в частности её коллеги из конкурирующих компаний. Министр торговли США Джина Раймондо назвала сложившуюся ситуацию кризисом.

Компания Intel в свою очередь оказалась в несколько лучшем положении благодаря собственному производству, но и она также страдает от нехватки стартовых продуктов, которые приобретаются у третьих лиц. В связи с этим, как и другие производители полупроводников, Intel надеется на принятие законодателями "закона о чипах для Америки", который был утвержден Сенатом ещё в июне 2021 года и до сих пор находится на обсуждении в Палате представителей США. Принятие закона позволило бы "влить" в отрасль 52 миллиарда долларов за счёт государственных дотаций.

анонсы и реклама Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -37 000р на 3080 MSI Gaming

Что касается компании Nvidia, то она платит миллиарды долларов авансом, чтобы обеспечить себе 5-нанометровые мощности в TSMC, которые будут использоваться, в том числе при производстве GPU для будущих видеокарт RTX 4000 семейства Lovelace.