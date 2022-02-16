Возвращение брутального флагмана - Cooler Master выпустила корпус HAF 700 Evo
Компания Cooler Master имеет славную историю создания компьютерных корпусов. О её кейсах серии HAF слышал пожалуй каждый опытный энтузиаст. Эти вместилища топовых комплектующих всегда отличались брутальным, почти военным дизайном, а их качественные характеристики было непросто подвергнуть критике, ведь преимущества в них всегда доминировали над недостатками.
В продолжение славных традиций компания Cooler Master представила новинку - корпус HAF 700 Evo. Эта крупная башня форм-фактора Full-Tower с габаритами 66,6 x 29,1 x 62,6 (Д х Ш х В) см способна вместить материнские платы вплоть до типоразмера EATX, например такие, как ASUS ROG Dominus Extreme, а также видеокарты любых габаритов.
Производитель указывает на беспрецедентное количеством вариантов установки дисков, насосов и радиаторов систем жидкостного охлаждения размером до 480 мм.
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Особенностями стального гиганта является возможность практически безинструментальной сборки и наличие встроенного жидкокристаллического дисплея Iris, отображающего системную информацию.На прилавки магазинов корпус Cooler Master HAF 700 Evo должен поступить по цене 500 долларов США. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте производителя.
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