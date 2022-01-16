Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
RaddaR За пост начислено вознаграждение
Процессор Intel Core i5-12400 с заблокированным множителем был разогнан по шине до 5,2 ГГц
Заблокированные процессоры Alder Lake можно разгонять по шине. Но не всё так просто.
анонсы и реклама
2060 12Gb подешевела на 19000р
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%
РУХНУЛА цена 3070 Asus - дешевле любой другой
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза

Известный немецкий оверклокер Роман Хартунг, известный под ником "der8auer", опубликовал видео, в котором он демонстрирует разгон процессора Intel Core i5-12400 с заблокированным множителем до частоты 5,2 ГГц, используя метод разгона по шине.

реклама

В ходе эксперимента использовалась материнская плата ROG MAXIMUS Z690 APEX. В её BIOS была разблокирована функция BCLK OC (скрыта в настройках Extreme Tweaker -> Tweaker's Paradise), а частота системной шины установлена на значение 130 МГц.

В процессорах Alder Lake эта частота больше не привязана к другим компонентам, таким как интерфейс PCIe, который обычно вызывал проблемы. Проведенные действия автоматически повысили частоту памяти DDR5 и частоту кэш-памяти, поэтому их значения были уменьшены. Поднять также пришлось и напряжение ядра/кэша до значений 1,35-1,37В. В ходе проведенных манипуляций, экспериментатору удалось добиться стабильной работы процессора на вышеуказанной частоте 5,2 ГГц при максимальном потреблении 138 Вт. Ядра при этом разогрелись до 96 градусов в пиковом значении.

Роман отмечает, что подобный разгон доступен на топовых материнских платах ASUS на чипсете Z690. Он подтверждает работоспособность метода на платах Z690 APEX и Z690 HERO с 0811 BIOS. В то же время эта функция недоступна на плате ROG STRIX Z690-I и платах на чипсете B660. Вероятно, дело в наличии внешнего тактового генератора, которым оснащаются лишь некоторые топовые платы. Опять же, метод не работает с процессорами серии "K" с разблокированным множителем. Такие условия делают подобный разгон малопригодным для реальной жизни, но Роман надеется на появление дешевых материнских плат Z690 с тактовым генератором, которые дали бы пользователям возможность собирать оптимальные конфигурации.


Интересно, что der8auer также протестировал процессор Core i5-12600, теоретически более "быстрый", но он смог достичь лишь частоты 5,1 ГГц.

Таким образом производительность i5-12400 увеличилась на существенные 33%, а Core i5-12600 на +16% по сравнению со стандартными настройками.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р


#alder lake #bclk #разгон по шине
11
Показать комментарии (11)

Материалы по теме

Бюджетные процессоры Intel Alder Lake появились в магазинах РФ – цены немного выше рекомендованных
2-ядерный Celeron G6900 за $42 обошёл 10-ядерный Core i9-10900K в одноядерных тестах Geekbench
Intel отменила недорогие системы NUC 12 на базе процессоров Alder Lake
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гиперзвуковой самолет австралийской Hypersonix работает на водороде и развивает скорость 5 Махов
14
Игровые видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ на фоне нестабильного курса Эфира
98
Пользователь обучил ПК выполнять свою работу, а сам играет и смотрит сериалы, получая $90 000 в год
91
BMW разработала безмагнитный двигатель пятого поколения и установила его в новый BMW iX M60
13
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
527
Энтузиаст запустил майнинг на ноутбуке 1989 года – шанс заработать 1 доллар через 584 млн лет
11
Майнер развеял миф о непригодности для добычи криптовалюты видеокарт с 4 Гб видеопамяти
47
Сколько нужно потратить денег, чтобы стать майнером Биткоина – 37 000 000 рублей по мнению РБК
26
NVIDIA останавливает производство GeForce RTX 3090Ti
10
Вокруг даты анонса GTA 6 поднялась новая волна хайпа после публикации Take-Two отчета для инвесторов
10
Десятки смартфонов и планшетов Xiaomi получили прошивку MIUI 13
+
Какую криптовалюту выгоднее всего майнить на видеокартах в январе 2022 – Эфир vs TON от Про100М
27
Как снизить температуру Core i9 12900K на 5 градусов за 5 минут потратив всего 5 евро – тест IL
10
Цена Radeon RX 6500 ХТ будет близка к рекомендованной, а поставки массовыми – Moore's Law Is Dead
37
Duel Princess забанили в Steam
8
Аудитория Deep Rock Galactic про гномов-шахтёров увеличилась более чем втрое после выхода игры на PlayStation
1
GeForce RTX 3050 поступила в продажу за 2 недели до релиза на 76% дороже рекомендованной цены
69
Робот-курьер американской компании Nuro получил внешнюю подушку безопасности для пешеходов
6
Valve подтвердила начало поставки Steam Deck в конце февраля
+
Techland будет поддерживать Dying Light 2 новым контентом не меньше пяти лет
10

Популярные статьи

GeForce RTX 3050 - новый народный хит, который сможет повторить успех GTX 1050 Ti
150
5 причин, почему я не напишу статью на тему: " 10 причин, почему я не куплю AMD/Intel/NVidia"
68
5 способов получения криптовалюты бесплатно на бирже Huobi
22
Световой год, парсек, астрономическая единица - о космических расстояниях просто и понятно
27
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI
26
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti: тестирование в играх с классическим рендерингом
19
Мои впечатления от игры The Vanishing of Ethan Carter Redux. Часть первая
+
Мои впечатления от игры The Vanishing of Ethan Carter Redux. Часть вторая
3
Самая большая опасность искусственного интеллекта не Скайнет, а людских предрассудки
3

Сейчас обсуждают

1injener
18:31
Процовый генератор не позволяет, на дешовой Z690, разгон не получился
Процессор Intel Core i5-12400 с заблокированным множителем был разогнан по шине до 5,2 ГГц
Celeron 9 GHz
18:30
С# мне нравится больше Java. Кроссплатформенность появилась в шарпе недавно.
Новый вирус способен атаковать Linux, macOS и Windows используя ранее неизвестный бекдор в ОС
N1ghtwish
18:29
Скорее всего это будет доступно и на более дешевых z690 платах, так же он не протестировал разгон по шине, через IXTU.
Процессор Intel Core i5-12400 с заблокированным множителем был разогнан по шине до 5,2 ГГц
1injener
18:29
Естественно это будет иметь смысл, только при наличии плат B660 с такой возможностью
Процессор Intel Core i5-12400 с заблокированным множителем был разогнан по шине до 5,2 ГГц
Celeron 9 GHz
18:28
Большая часть игрушек написана на С++.
Новый вирус способен атаковать Linux, macOS и Windows используя ранее неизвестный бекдор в ОС
Герман Гарифуллин
18:28
B560M Pro4 и 11600К постоянный двойной старт :( пробовал разные настройки и ОЗУ и проца, всё бестолку
Без ручной настройки платы на чипсете Intel B560 могут снизить производительность CPU до 50%
swr5
18:26
В последнее время очень часто все нагативные комменты про Линукс неизменно начинаются с фразы в которой человек объясняет, что он крутой спец в Линуксе, у него он стоит уже 20-25 лет и вообще он потом...
Долгий путь юзера Linux. Часть 1 - нулевые попытки
Синий не фанат
18:26
Игры бывают прогревают проц еще больше, просто у большинства стоят слабые видокарты которые и ограничивают В любом случае вы за эти 10% заплатите покупая нормальное охлаждение и мамку подороже
Процессоры Intel Alder Lake-S non-K отлично разгоняются по шине, но нужна дорогая материнская плата
12sunflowers
18:25
самая большая опсность миру сейчас это путлер!
Самая большая опасность искусственного интеллекта не Скайнет, а людских предрассудки
Юрий Меркулов
18:25
За красных. Интел зашевелились только после анонса райзенов и делают это очень неуклюже. Но конкуренция - это супер, именно благодаря ей мы с 2017 года видим такой прирост скорости процессоров.
AMD или Intel - какие процессоры станут лучшими в следующем поколении по опросу Computerbase
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем