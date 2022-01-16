Заблокированные процессоры Alder Lake можно разгонять по шине. Но не всё так просто.

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Известный немецкий оверклокер Роман Хартунг, известный под ником "der8auer", опубликовал видео, в котором он демонстрирует разгон процессора Intel Core i5-12400 с заблокированным множителем до частоты 5,2 ГГц, используя метод разгона по шине.

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В ходе эксперимента использовалась материнская плата ROG MAXIMUS Z690 APEX. В её BIOS была разблокирована функция BCLK OC (скрыта в настройках Extreme Tweaker -> Tweaker's Paradise), а частота системной шины установлена на значение 130 МГц.

В процессорах Alder Lake эта частота больше не привязана к другим компонентам, таким как интерфейс PCIe, который обычно вызывал проблемы. Проведенные действия автоматически повысили частоту памяти DDR5 и частоту кэш-памяти, поэтому их значения были уменьшены. Поднять также пришлось и напряжение ядра/кэша до значений 1,35-1,37В. В ходе проведенных манипуляций, экспериментатору удалось добиться стабильной работы процессора на вышеуказанной частоте 5,2 ГГц при максимальном потреблении 138 Вт. Ядра при этом разогрелись до 96 градусов в пиковом значении.

Роман отмечает, что подобный разгон доступен на топовых материнских платах ASUS на чипсете Z690. Он подтверждает работоспособность метода на платах Z690 APEX и Z690 HERO с 0811 BIOS. В то же время эта функция недоступна на плате ROG STRIX Z690-I и платах на чипсете B660. Вероятно, дело в наличии внешнего тактового генератора, которым оснащаются лишь некоторые топовые платы. Опять же, метод не работает с процессорами серии "K" с разблокированным множителем. Такие условия делают подобный разгон малопригодным для реальной жизни, но Роман надеется на появление дешевых материнских плат Z690 с тактовым генератором, которые дали бы пользователям возможность собирать оптимальные конфигурации.





Интересно, что der8auer также протестировал процессор Core i5-12600, теоретически более "быстрый", но он смог достичь лишь частоты 5,1 ГГц.

Таким образом производительность i5-12400 увеличилась на существенные 33%, а Core i5-12600 на +16% по сравнению со стандартными настройками.

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