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ASRock разрешит разгон заблокированных процессоров Intel Alder Lake на платах H670, B660 и H610
На недорогих материнских платах ASRock H670, B660 и H610 станет доступен разгон процессоров Intel Alder Lake с заблокированным множителем.
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Казалось бы, Дед Мороз уже раздал все свои подарки и отбыл в Великий Устюг составлять финансово-хозяйственный отчёт, но новогодние чудеса продолжаются. Тайваньская компания ASRock решила порадовать своих клиентов постновогодним сюрпризом и внедрить функцию Base Frequency Boost на всех материнских платах LGA1700, включая бюджетные с чипсетами H670, B660 и H610. Об этом сообщил сайт Wccftech, со ссылкой на пользователя Reddit под ником Giant_Dongs, который в свою очередь утверждает, что получил ответ на свой запрос непосредственно от ASRock.

Функция Base Frequency Boost (BFB) позволяет выполнять разгон всех ядер процессора вплоть до тактовой частоты разгона одного ядра, которая по сути является штатно максимальной для каждой модели. Конечно, не стоит забывать и об эффективной системе охлаждения, которая позволит процессору удерживать приемлемые рабочие температуры.

Самым интересным моментом является поддержка подобного разгона на процессорах с заблокированным множителем. К примеру, процессор 12-го поколения Intel Core i5-12600 с заблокированным множителем при активации BFB на недорогой материнской плате B660, при достаточном охлаждении, сможет работать на частоте 4,8 ГГц по всем ядрам. Для большинства пользователей этого будет достаточно. А, учитывая доступность разгона оперативной памяти на данном чипсете, выбор потенциального покупателя становится очевиден.

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Стоит отметить, что до возникновения жёсткой конкурентной борьбы с процессорами AMD Ryzen, подобные "подарки" запрещались самой Intel, поскольку синий гигант полностью монетизировал оверклокинг процессоров, вынуждая пользователей переплачивать за процессоры с разблокированным множителем с обозначением "К" в названии и покупать самые дорогие материнские платы серии "Z". Справедливости ради стоит отметить, что сама идея подобного "буста" далеко не нова и широко практикуется всеми ведущими производителями материнских плат в различных вариациях. Отдельного упоминания стоит установка компанией ASRock внешнего тактового генератора на материнские платы Intel LGA в одном из поколений, вызвав тем самым недовольство самой Intel.

#asrock #разгон процессора #материнская плата #b660 #h610 #h670 #non-k
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