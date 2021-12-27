Новая видеокарта RTX 2060 12GB на 12-16% менее производительная, чем RTX 3060 при сопоставимой цене.

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Ресурс 3dcenter взял на себя труд обозначить место в игровой иерархии новой видеокарты GeForce RTX 2060 12GB от компании NVIDIA, для чего почерпнул и проанализировал информацию из различных источников. Стоит отметить, что "новой" GeForce RTX 2060 12GB является лишь по дате выпуска, а базируется она на уже устаревшей архитектуре Turing, ставшей основой для видеокарт предыдущего поколения.

Итак, сначала факты и цифры, а затем вердикт. В разрешении FullHD (1080p), для которого видеокарта и предназначена, если не брать в расчёт майнинг, она опережает свою более возрастную сестру GeForce RTX 2060 с объёмом видеопамяти в 6 ГБ на 5,3%. С повышением разрешения эта разница увеличивается и в 4K разрыв составляет уже целых 13%.

Однако в реальности о комфортном гейминге в "тяжёлых" играх в разрешении 4K ни на одной, ни на другой "шестидесятой" не может быть и речи. Опять же, разрыв в 5,3% по сравнению с предшественницей не даёт "новинке" никакого запаса на будущее. GeForce RTX 2060 12GB явно устарела уже на момент выхода и для кого именно ей "докинули" 6 ГБ видеопамяти - пока что не ясно. Те же майнеры пока что прекрасно обходятся и 6 ГБ видеопамяти.

Следующим спорным моментом является тот факт, что минимальная розничная цена GeForce RTX 2060 12GB (в Германии) находится на одном уровне с минимальной ценой на RTX 3060 и составляет приблизительно 700 евро. При этом, действительно новая видеокарта RTX 3060 на последней архитектуре Ampere опережает GeForce RTX 2060 12GB в играх на 12-16%, в зависимости от разрешения.

Может быть RTX 2060 12GB задуман как конкурент для Radeon RX 6600? Но и здесь промах, ведь их игровая производительность практически совпадает, при цене Radeon RX 6600 в районе 550-600 евро.

Таким образом ресурс 3dcenter ставит игровую производительность GeForce RTX 2060 12GB между RTX 2060 6GB и RTX 2060 Super, которой она уступает на 5-6%, одновременно недоумевая о самом смысле существования подобного решения, с учётом его цены. Вердикт нелицеприятен: "новая" видеокарта GeForce RTX 2060 12GB от NVIDIA - это, вероятно, самая бессмысленная видеокарта за долгое время!

Конечно, можно предположить попытку компании NVIDIA хоть немного разрешить с помощью "новинки" ситуацию с дефицитом видеокарт, но розничная цена на корню губит эту инициативу, ведь ни один здравомыслящий геймер не купит GeForce RTX 2060 12GB по цене, примерно равной цене GeForce RTX 3060 12GB. Ситуация явно указывает на то, что у производителей GPU нет никаких рычагов влияния на определение конечных розничных цен на видеокарты, и сегодня эти самые цены на графические ускорители напрямую зависят от их производительности в майнинге популярных криптовалют.





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