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У Intel имеется секретная лаборатория, где хранятся и работают старые процессоры разных моделей
Журнал The Wall Street Journal рассказал зачем компании Intel нужна засекреченная лаборатория, местонахождение которой держится в тайне, в которой хранятся и работают устаревшие процессоры.
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Качественные статьи на ретро-тематику на различных компьютерных ресурсах немедленно собирают вокруг себя бывалых энтузиастов, которые не спеша и с наслаждением благодарно впитывают опубликованный материал, словно по глоточку, как благородный напиток хорошего года. Издание The Wall Street Journal поведало о существовании специальной секретной лаборатории Intel, которая со временем, лет через десять или больше, могла бы стать тем местом, куда попасть ретро-энтузиасту - всё равно что ребёнку впервые попасть в Диснейленд. Но всё не так просто.

В самой лаборатории хранятся тысячи единиц устаревших или теряющих актуальность процессоров, программного обеспечения и прочего оборудования для их полноценного функционирования. Сейчас их число составляет примерно 3000, а в будущем оно расширится до 6000. Самое старое оборудование на сегодня имеет десятилетнюю давность (процессоры Sandy Bridge). Секретной лабораторию называют потому, что никто точно не знает где она расположена, а сама Intel держит это в тайне. Хотя предположительно она дислоцируется в Коста-Рике. Физический доступ на объект имеет строгий контроль и охрану, а попасть туда не работник лаборатории может только с разрешения руководства Intel. Не разглашается и точный перечень хранимых на объекте "артефактов". Зато точно известно, что все экземпляры являются рабочими.


Лабораторию обслуживают в круглосуточном режиме около 25 инженеров, готовых в любое время по запросу сотрудников компании Intel собрать необходимую конфигурацию из "железа" и "софта", вплоть до версии BIOS, и предоставить её для работы и тестов через облачные сервисы.

Что интересно, сама лаборатория была запущена лишь в 2019 году, а для её наполнения необходимыми экземплярами оборудования сотрудникам пришлось прибегнуть даже к покупкам на eBay.Официальным предназначением секретной лаборатории компания Intel называет исследования в сфере кибербезопасности. Действительно, какое-то время назад началась целая волна обнаружения различных уязвимостей в новых, актуальных и устаревших процессорах. Мировой парк машин обновляется гораздо медленнее, чем происходит выход новых поколений продуктов, а компания желает обеспечить поддержку максимального количества оборудования. Кроме того, некоторые уязвимости могут мигрировать из поколения в поколение.

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Главный менеджер подразделения обеспечения безопасности продукции Intel Мохсен Фазлиан сообщил, что лаборатория обрабатывает около 1000 запросов в месяц, а еженедельно в неё поступает 50 новых устройств. С его слов, коммерческая ценность лаборатории состоит в том, чтобы компания Intel имела репутацию производителя, поддерживающего свои продукты на предмет безопасности на протяжении минимум 10 лет. Кроме того, согласно новому правилу все новые продукты компании Intel будут отправляться в лабораторию ещё до того, как они будут выпущены на рынок.

#intel #кибербезопасность #секретная лаборатория
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stockclock
00:35
Абсолютно корректно, они равны по цене и относятся к одному сегменту. Ryzen 5 и core i5. то что АМД зажопила ядра Интел не касается.
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stockclock
00:31
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