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Генеральному директору SpaceX Илону Маску не впервой оправлять мемные криптовалюты «To the Moon», публикуя короткие твиты о них. Те, кому удалось неплохо разбогатеть благодаря Маску, безмерно ему благодарны, другие же, как например хакерская группа Anonymous, объявили ему самую настоящую войну, обвинив его в чрезмерном влиянии на курсы криптовалют, что отрицательно сказывается на инвестициях обычных людей. Но длинным языком главы компании Tesla недовольны не только участники крипторынка. После публикации твита о завышенной стоимости акций Tesla, их курс резко обрушился, а стоимость Tesla упала сразу на 14 миллиардов долларов. Казалось бы, влияние высказываний Маска в последнее время существенно ослабло. Однако РБК сообщает, что на этот раз общительный американский предприниматель оставил комментарий под записью одного из разработчиков Dogecoin Билли Маркуса, посвященной успешному хомяку-криптотрейдеру, увеличившему свой портфель на двадцать процентов всего за три месяца.
"У хомяка сумасшедшие навыки!!" - прокомментировал запись Илон. После этой записи в twitter стоимость токена Hamster взлетела более, чем на 500%, а суточный объём торгов отметился ростом на 5000% и приблизился к 1 миллиону долларов. Чуть позже Hamster, созданный на блокчейне Binance Smart Chain, откатился на 56% от максимума, но подзаработать кое-кто определенно успел.