Epic Games и Amazon уже заявили о сотрудничестве. А в скором времени ожидаются и Android-приложения и игры.

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Не за горами выход новой операционной системы Windows 11. К её релизу подготавливается и обновлённая экосистема. На странице блога разработчиков Windows появилась информация, что 5 октября вместе с выходом новой ОС будет запущен новый Microsoft Store. В течении нескольких месяцев он станет доступен и для клиентов Windows 10. Важнейшим нововведением обновлённого сервиса станет появление в нём приложений сторонних магазинов. О своём сотрудничестве уже сообщили Epic Games и Amazon, пообещав запустить свои приложения в скором времени.

Подобная интеграция стала возможной благодаря снижению в июне текущего года требований для разработчиков, использующих разные типы фреймворков, технологий упаковки и коммерческих платформ. Ранее от различных разработчиков поступали заявления о том, что им не нравится переписывать существующие приложения и менять бизнес-модель, подстраивая их под магазин Windows. Компания Microsoft оценила перспективы и приняла правильное решение, которое позволит сделать их сервис более популярным у пользователей. Уже сейчас в нём обосновались TikTok, Discord, VLC, , Reddit, Wikipedia и множество других приложений. В дальнейшем ассортимент сервиса расширят приложения и игры для Android. Также в июне была обновлена политика для браузерных приложений, в результате чего в списке, кроме Microsoft Edge появились Opera и Яндекс.Браузер.

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На этом заканчивать Microsoft не планирует и Microsoft Store ожидает дальнейшее непрерывное развитие.