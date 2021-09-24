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RaddaR
Игровые консоли Xbox Series X/S подорожают с 1 октября
Данные подтверждены Microsoft.
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В 2021 году геймеры были практически лишены хороших новостей: подорожание комплектующих, включая прежде всего видеокарты, и даже рост цен на сами игры. Если не кривить душой, то можно констатировать факт, что игровая индустрия находится в состоянии депрессии. Хотя сами геймеры не унывают, ведь у них в запасе имеется впечатляющий список старых игр, качество которых иногда превосходит таковое у новинок. Часть игроков, кто в условиях дефицита и безумно высоких цен на видеокарты не пожелал лишать себя удовольствия поиграть в свежие игры, предпочли перейти на консольный гейминг. Но и тут ситуация сложная, ведь ни Sony, ни Microsoft до сих пор не смогли насытить рынок нужным количеством приставок. А сегодня пришла ещё одна не очень радостная весть - стало известно, что с 1 октября в России будут подняты цены на игровые консоли Xbox Series X, Xbox Series S и аксессуары к ним.
Итак, с 1 октября стоимость приставок будет выглядеть следующим образом:
- Xbox Series S будет стоить 30 790 рублей (текущая цена 26 990 рублей);
- Xbox Series X обойдётся в 49 990 рублей (сейчас 45 590 рублей).
На первый взгляд увеличение не такое устрашающее, но это как минимум цена одной неплохой игры. Сама Microsoft в комментарии, данному одному из игровых ресурсов, объяснила корректировку цен изменениями курса валют. С момента выпуска консолей прошел уже почти год.

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Кроме того в сети "гуляет" таблица, наглядно показывающая старые и новые цены на консоли и аксессуары к ним. И хотя производитель подтвердил лишь будущие цены только на консоли, но с большой вероятностью данные в таблице окажутся верны.

У желающих сэкономить на покупке Xbox Series X/S в распоряжении осталось 6 дней.

#microsoft #игры #игровые приставки #игровые консоли #xbox series x #xbox series s
5
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