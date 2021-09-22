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Другое

ЕС подготовил закон об едином разъёме зарядки для всех гаджетов, но Apple категорически против

Проект закона об едином стандарте для "зарядок" будет представлен уже завтра.
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Количество смартфонов, планшетов, наушников и прочих гаджетов, которые сейчас находятся на руках у пользователей во всём мире подсчитать невозможно, но счёт идёт на миллиарды. У некоторых из нас дома имеются специальные коробки, в которых хранятся целые залежи зарядок для различных устройств, начиная ещё с Nokia 3310. А ведь производство каждого зарядного устройство наносит определенный удар по экологии и если оценивать ситуацию масштабно, то нанесенный природе ущерб уже не выглядит столь малозначительным. Тенденция борьбы за экологию медленно, но неуклонно набирает обороты во всём мире, ведь климатические изменения видны каждому уже невооруженным глазом, и впереди всех в этом вопросе продвигаются государства Европейского союза.
Уже завтра 23 сентября 2021 года в Брюсселе Европейская комиссия представит проект закона, утверждающий единый стандарт разъёма зарядных устройств для всех гаджетов. Вторым важным нововведением, содержащимся в проекте является требование продажи зарядных устройств отдельно от гаджетов, соответственно ставящее запрет на их продажу в составе комплекта. Данную инициативу законодатели ЕС продвигают уже более десяти лет и теперь намерены поставить в данном вопросе точку. По их мнению, принятие такого решения снизит наносимый экологии вред, а сами пользователи гаджетов от этого только выиграют .
Проведенный комиссией в 2019 году анализ показал, что половина проданных в 2018 году гаджетов использует разъём USB micro-B, треть USB Type-C, а пятая часть оснащалась разъемом Lightning.
Против нововведения выступает купертиновский гигант Apple, чьи зарядные устройства имеют разъём Lightning. Компания заявила, что новый закон будет сдерживать внедрение инноваций, раздражать пользователей и, напротив, создавать массу электронных отходов.

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h2o
13:49
Просто Ес надо было сделать заметку, что у Эпла будет розовенькая ,а у остальных черная. Не умеют работать с клиентом законодатели)
ЕС подготовил закон об едином разъёме зарядки для всех гаджетов, но Apple категорически против
Зеновий Радеонович
13:48
1500 и бдудет с них, что б массово в окна не повыходили.
Сегодня ночью Bitcoin стоил дешевле 40000$, а Эфир около 2650$
KAA
13:48
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