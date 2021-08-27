Intel Alder Lake-S так же получат серию KF с разблокированным множителем и без встроенной графики
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В новой утечке показаны шесть артикулов процессоров Intel Alder Lake-S с обозначением KF, от флагманского Core i9-12900KF до среднебюджетного i5-12600KF. Предположительно данные модели будут иметь тот же TPD, что и в серии K, то есть 125 Вт.
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