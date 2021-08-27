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Известно, что такие лидеры отрасли твёрдотельных накопителей, как ADATA, Kingston, Silicon Motion и многие другие, периодически, без всякого уведомления покупателей, что называется "втихую" меняют компоненты внутри своих продуктов. Нравится это далеко не всем покупателям. Но всё законно, ведь у каждого производителя имеется запись на сайте или товаре, что он имеет на это право. Иногда производители руководствуются соображениями удешевления себестоимости производства для уменьшения или сохранения конкурентной стоимости товара, или же повышения собственной прибыли, а иногда просто подводят поставщики и необходимые компоненты вынужденно заменяют аналогами. В текущем году дефицита компонентов данная проблема особенно актуальна. Теперь примеру других последовал признанный лидер на рынке SSD - компания Samsung, полностью самостоятельно производящая контроллеры и флеш-память для своих продуктов.

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Computerbase сообщает, что компания Samsung без всякого уведомления покупателей сменила начинку в одном из самых популярных у пользователей твёрдотельных накопителей - 970 EVO Plus. Старая модель Samsung 970 Evo Plus объёмом 1 ТБ с номером продукта MZVLB1T0HBLR, произведенная в апреле 2021 года имела контроллер Phoenix S4LR020 и 96-слойную флэш-память 3D TLC NAND. Новый товарный образец с номером MZVL21T0HBLU основан на контроллере Elpis S4LV003 (уже известному по модели Samsung 980 Pro) и 96-слойной 3D NAND с другим обозначением. Изменился также и номер прошивки с 2B2QEXM7 на 3B2QEXM7.

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Что касается изменений характеристик, то в новой модификации объём кэша SLC увеличен с 42 до 112 ГБ. Вероятно это можно отнести к плюсам при работе накопителя с файлами большого объёма. Однако после исчерпания кэша, скорость записи у новой модели снижается с 2500 МБ/с до 800 МБ/с, тогда как старая модель держит запись на уровне 1500 МБ/с. При работе с мелкими файлами, тесты CrystalDiskMark и AS SSD показывают обратную ситуацию, где у новой версии скорость чтения составляет 82 МБ/с, против 56 МБ/с у старой.

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Какие ещё нюансы ожидают пользователей в новой модели и окажутся ли они положительными или отрицательными выяснится со временем, после получения ими достаточного объёма опыта работы с накопителями новой модификации. Но всё же уведомить общественность о смене начинки накопителей было бы не лишним.





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