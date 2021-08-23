Процессоры AMD Ryzen AM5 на архитектуре Zen4 будут иметь встроенную графику, как у Intel
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Сегодня iGPU (встроенный графический процессор) актуален, как никогда. Да и в былые времена "встройка" была хорошим подспорьем при апгрейде видеокартs или её поломке. Не секрет, что процессоры всех поколений на архитектуре Zen встроенного графического ядра лишены, за исключением особой серии с индексом "G" d конце названия. Для некоторых пользователей это определило выбор, а для корпоративного сегмента, к слову одного из самых многочисленных, и вовсе могло поставить крест на покупке компьютеров на базе AMD Ryzen, ведь дополнительная дискретная видеокарта влечёт дополнительные затраты. Компания Intel, напротив, уже достаточно давно не изменяет своим принципам и всегда закладывает в свои десктопные процессоры iGPU, а лишаются её лишь CPU не прошедшие определенные этапы тестирования ("отбраковка"), имеющие индексное обозначение "F".
Как известно, недавно база данных Gigabyte была взломана и часть документов попали, что называется, не в те руки. Ресурс Videocardz сообщает, что именно из этих украденных файлов была получена информация, на основе которой можно сделать уверенный вывод о том, что процессоры в исполнении Socket AM5 на основе микроархитектуры Zen4 обретут встроенное графическое ядро.
Это не означает, что процессоров AM5, лишенных iGPU не будет, но появляться они будут по тому же принципу, что и у компании Intel, то есть в результате "отбраковки" или маркетингового манёвра. Таким образом, графический процессор больше не будет эксклюзивным для APU Ryzen серии G.
Что касается самого графического ядра, то предположительно оно будет основано на микроархитектуре Navi2 (RDNA2). Кроме того, по имеющимся данным в CPU Zen4 появятся четыре дополнительные линии PCI-e Gen4, а iGPU будет иметь поддержку HDMI 2.1 и DisplayPort 2.0.
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