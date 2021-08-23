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Весной прошлого года поступило сообщение о начале разработки ремейка популярной игры Resident Evil 4, с её предполагаемым выходом в 2022 году. В начале текущего года распространились слухи, о том, что в команде разработчиков произошли кардинальные изменения и проект перепоручен внутренней студии Capcom. Предполагаемая причина изменений — не желание предыдущего состава разработчиков уходить далеко от оригинальной Resident Evil 4. Новая команда, якобы более радикальна в своём подходе к этому вопросу и может существенно переосмыслить игру. Естественно, это не могло не сказаться на увеличении сроков создания ремейка.

Недавно на аккаунте Resident Evil в twitter появилось новое сообщение с текстом «4. Itchy. Tasty», что сразу же вызвало множество домыслов и догадок у целевой аудитории.

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Самые ярые фанаты узнали в этих словах отсылку к записям дневника в оригинальном Resident Evil. Как правило, подобные игры разработчиков в "угадай, что мы имели ввиду" могут означать скорый анонс разрабатываемого проекта. А если учитывать, что уже послезавтра стартует мероприятие Gamescom 2021, то у нас есть все шансы увидеть анонс Resident Evil 4 уже 25.08.2021 года и узнать множество подробностей о нём.