Игровая консоль Valve Steam Deck будет поддерживать Windows 11 — ведется совместная работа с AMD
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Не так давно мы с вами обратили первый взор на игровую консоль Valve Steam Deck, которая обещает стать самой мощной портативной игровой консолью на рынке. Устройство не является банальным по причине того, что имеет ряд неоспоримых преимуществ, таких как: поддержка сервиса Steam, наличие тачпадов, которые позволят увереннее играть в шутеры в отсутствие мыши, и конечно возможность установки операционной системы Windows, что вкупе с производительным четырёхъядерным процессором (APU) от AMD на архитектуре Zen 2 со встроенным графическим блоком на архитектуре RDNA 2 делает консоль настоящим портативным персональным компьютером с широкими возможностями. Более того, имея возможность подключения периферии в виде док-станции, клавиатуры, манипулятора мышь и монитора, Steam Deck способен заменить полноценный домашний компьютер.
Из коробки консоль будет работать с установленной операционной системой SteamOS 3.0. Производитель уже заявил ранее о полной поддержке Windows 10. Но с анонсом Windows 11 всё больше потенциальных пользователей стали интересоваться у Valve о возможности установки 11-ой серии ОС от Microsoft. Поскольку начинка устройства полностью соответствует минимальным системным требованиям, предъявляемым к "железу" системой Windows 11, то остался вопрос соответствия требованиям о поддержке функций TPM 2.0 и Secure Boot. Разработчик консоли, держащий двустороннюю связь с потребителями, сообщил, что в настоящее время совместно с программистами из AMD работает над поддержкой указанных функций безопасности на уровне UEFI. На данный момент производитель полностью уверен в положительном результате и не думает, что с внедрением поддержки Windows 11 возникнут какие-либо проблемы.
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