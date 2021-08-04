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"Вы всё ещё кипятитесь из-за отсутствия доступных видеокарт? Тогда мы идём к вам!" - такой неофициальный лозунг от компании Sony весьма подошёл бы для российского рынка, ведь её белоснежная консоль может предложить не менее захватывающий гейминг, чем переливающаяся RGB-цветами дискретная видеокарта. Однако дефицит мощностей у компании TSMC, на которых производятся 7-нанометровые чипы как для консолей нового поколения, так и для видеокарт AMD, не позволяет Sony буквально завалить рынок своими продуктами. А значит проблемы с дефицитом, перекупщиками и взвинченными ценами коснулись и игровых приставок и видеокарт в равной степени.

Частично решить проблему предлагает торговая сеть DNS, которая уже послезавтра 6 августа 2021 года в 10 часов по московскому времени проведёт распродажу консолей Sony PlayStation 5. На этот раз, кроме полноценной версии с приводом Blu-Ray, в продаже также будет присутствовать и менее дорогая цифровая версия, привода дисков лишенная (РРЦ 40999 рублей).

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Цены станут известны ближе к старту продаж, но практически все заинтересованные потенциальные покупатели выражают полную уверенность, что продаваться консоли будут по рекомендованной рублёвой цене или очень к ней близкой, как и на прошлой распродаже в DNS, на которой консоли PlayStation 5 разошлись по РРЦ в 49999 рублей.

Ранее некоторые аналитики высказали мнение, что в скором времени Sony может вновь поднять цены на свои консоли, как это уже происходило в апреле этого года (тогда в РФ консоль подорожала на 3 тыс. рублей).

Но данная новость не о грустном, а наоборот о надежде и удаче. Их мы и пожелаем всем будущим участникам акции!



