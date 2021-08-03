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Видеокарта Intel DG2 показала рабочую частоту 2,2 ГГц

Видеокарта Intel DG2 впервые преодолела частотный порог в 2 ГГц, показав при этом странный результат производительности.
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База данных Geekbench продолжает открывать особенности работы новых видеокарт заинтересованным пользователям. Ранее сайт Wccftech обнаружил запись о видеокарте AMD Radeon RX 6600 XT работающей на частоте 2,9 ГГц, что превышает установленную производителем частоту  2,589 ГГц для чипа Navi 23 . На этот раз интерес вызвала запись о графическом процессоре Intel DG2 на микроархитектуре Xe-HPG, показавшем в тесте рабочую частоту 2,2 ГГц. Запись, вероятно, принадлежит дискретной видеокарте для настольных ПК Intel DG2 с 128 исполнительными модулями (1024 ядер). Ускоритель тестировался на системе с процессором Intel Core i5-11400T, материнской платой ASUS B560M-PLUS и 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2133 Мгц. На данный момент это первый зафиксированный результат работы GPU Intel на частоте, преодолевшей барьер в 2 ГГц.
Однако, несмотря на высокую тактовую частоту в 2,2 ГГц, результаты видеокарты Intel DG2 нельзя назвать хорошими. В тесте OpenCL её оценка составила 13710 баллов, что ставит её на уровень с видеокартой AMD Radeon RX 550. Wccftech считает, что столь слабый результат может быть следствием всё ещё плохой оптимизации графического драйвера, ведь более ранние записи о данной видеокарте указывали на её производительность на уровне GTX 1650 Ti, при том, что частота GPU в том раннем тесте составляла всего 1,9 ГГц.

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Видеокарты Intel DG2 на базе Xe-HPG будут иметь различные конфигурации чипа. Указанный выше вариант, по всей видимости относится к одному из младших решений в линейке. Старший из них будет использовать полноценный кристалл с 4096 ядрами, 256-битной шиной и 16 ГБ видеопамяти типа GDDR6 (возможен вариант на 8 ГБ) и сможет составить конкуренцию мощным игровым видеокартам AMD и NVIDIA.

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Теги

тест производительность xe-hpg intel dg2 видеокарта intel
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Сергей Буценов
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Смысл в том, чтобы запустить направление и его развивать. Не начиная с малого, не будет и большего. Кроме того, очевидно, что это лишь проба пера и массово производиться для потребительского рынка они...
Данные по видеокартам Intel Xe-HPG DG2: 128 исполнительных блоков, 1024 ядра и частота 2,2 ГГц
Lamerusha Lat
13:32
1660 в таблицу забил, а 1080 проигнорировал. :/
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
LoL
13:26
Смысл от выхода на рынок с неконкурентным продуктом? Эта дг2 сливает по опенцл более мелкой и низкочастотной встойке от тигрлейка на той же архитектуре))
Данные по видеокартам Intel Xe-HPG DG2: 128 исполнительных блоков, 1024 ядра и частота 2,2 ГГц
Renegade1979
13:25
На этой ноте главарь ИГ, Аслаибби аль Джихади, дернул чеку гранаты в заднице и у него взорвался пердак
Видеокарта Intel DG2 показала рабочую частоту 2,2 ГГц
Арктур Пирожков
13:25
Вот это грамотный подход. Гораздо более грамотный, чем искать прошлогодний снег. То бишь ждать ррц на 3... серию, которых, вполне вероятно, уже и не будет никогда.
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13:24
Взломана лишь одна прошивка на пс4, и все. Так что ты туда ничего не поставишь на 5тую.
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Ндя.. понятно что автор часть текста копирует из других обзоров своих же, в том числе выводы с минимальными правками, но прочитать то он сам должен то что публикует.
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