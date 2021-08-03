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База данных Geekbench продолжает открывать особенности работы новых видеокарт заинтересованным пользователям. Ранее сайт Wccftech обнаружил запись о видеокарте AMD Radeon RX 6600 XT работающей на частоте 2,9 ГГц, что превышает установленную производителем частоту 2,589 ГГц для чипа Navi 23 . На этот раз интерес вызвала запись о графическом процессоре Intel DG2 на микроархитектуре Xe-HPG, показавшем в тесте рабочую частоту 2,2 ГГц. Запись, вероятно, принадлежит дискретной видеокарте для настольных ПК Intel DG2 с 128 исполнительными модулями (1024 ядер). Ускоритель тестировался на системе с процессором Intel Core i5-11400T, материнской платой ASUS B560M-PLUS и 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2133 Мгц. На данный момент это первый зафиксированный результат работы GPU Intel на частоте, преодолевшей барьер в 2 ГГц.

Однако, несмотря на высокую тактовую частоту в 2,2 ГГц, результаты видеокарты Intel DG2 нельзя назвать хорошими. В тесте OpenCL её оценка составила 13710 баллов, что ставит её на уровень с видеокартой AMD Radeon RX 550. Wccftech считает, что столь слабый результат может быть следствием всё ещё плохой оптимизации графического драйвера, ведь более ранние записи о данной видеокарте указывали на её производительность на уровне GTX 1650 Ti, при том, что частота GPU в том раннем тесте составляла всего 1,9 ГГц.

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Видеокарты Intel DG2 на базе Xe-HPG будут иметь различные конфигурации чипа. Указанный выше вариант, по всей видимости относится к одному из младших решений в линейке. Старший из них будет использовать полноценный кристалл с 4096 ядрами, 256-битной шиной и 16 ГБ видеопамяти типа GDDR6 (возможен вариант на 8 ГБ) и сможет составить конкуренцию мощным игровым видеокартам AMD и NVIDIA.

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