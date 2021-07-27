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В июле 2016 года стартовали продажи самой народной видеокарты последних лет - NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB. А несколько позже появилась её младшая сестра, страдающая амнезией и потерявшая половину памяти - NVIDIA GTX 1060 3 GB. Карты были построены на одном ядре GP106, но младшая модель, кроме 3 GB видеопамяти, также лишилась некоторого количества потоковых процессоров и текстурных блоков. Пользователи быстро поставили на неё клеймо "отбраковка". Рекомендованная цена GTX 1060 6 GB составляла 299$ за версию Founders Edition и 249$ за версии от партнёров NVIDIA, а GTX 1060 3 GB - 199$.

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Тем не менее, обе модели до сих пор чрезвычайно популярны и находятся на руках огромного количества геймеров. По статистике Steam в июне 2021 года модель GTX 1060 заняла первое место по количеству использующих её игроков. Дефицит видеокарт и безумно высокие цены на них сделали своё дело, ведь достаточно взглянуть на то, что занимает второе место.

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Сегодня купить бывшую в употреблении видеокарту NVIDIA GTX 1060 3 GB на площадке Авито, если рассматривать только положительные аккаунты и откинуть подозрительные предложения, можно по цене от 12000 рублей, но как вы видите по скринам (товары зарезервированы), за эту цену они разлетаются как горячие пирожки.





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Сейчас эти карты не особенно интересны майнерам, ведь шахты по добыче Ethereum они начали покидать в начале 2019 года из-за того, что размер DAG-файла превысил объём видеопамяти 3 GB. Однако, покупая видеокарту GTX 1060 3 GB на Авито, вы можете быть на 90% уверены, что в своё время она трудилась не у геймеров, а именно у майнеров, со всеми вытекающими последствиями. Цена GTX 1060 в версии 6 GB на Авито начинается с 19500 рублей. Майнеры всё ещё их используют.





Выяснить, что могут в 2021 году видеокарты NVIDIA GTX 1060 3GB и GTX 1060 6GB, продающиеся на Авито за 12000 и 19500 рублей мы с вами попробуем с помощью тестов в 15 современных актуальных играх, проведенных сотрудниками сайта Techspot. Чтобы не ограничивать производительность видеокарт, тестовая система была основана на процессоре Ryzen 9 5950X, с использованием 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 CL14, и последних доступных драйверов дисплея. Сравнение проводилось в разрешении 1080p и 1440p. Результаты приведены ниже.

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Результаты говорят о том, что GTX 1060 6GB в разрешении 1080p на средне-высоких настройках качества всё ещё способна показать своему владельцу 60 кадров во многих играх, за исключением проекта Cyberpunk 2077. Версия GTX 1060 с 3 ГБ выдает гораздо худшую производительность, фактически отставая от старшей сестры на 14% при низких настройках качества, на 20% при средних и на колоссальные 32% при высоких. Такие игры, как Resident Evil Village и Cyberpunk 2077 полностью списывают со счетов 3-гигабайтную версию — на ней в эти игры не поиграть даже на низких настройках.

Итогом тестирования является факт, что в 2021 году 3 GB видеопамяти катастрофически мало и если вы решили приобрести GTX 1060, как временное решение, пока не настанут лучшие времена, то обращать внимание стоит только на версию с 6GB видеопамяти. Что касается игр на указанных картах в разрешении 1440p - то эта история не про них.

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PS. В своём предыдущем материале я привёл сравнение в играх видеокарт GTX 1070 и Radeon RX 580 в версии 8GB, также проведенных Techspot. Некоторые читатели справедливо заметили, что Radeon RX 580 стоило бы сравнивать с GTX 1060 6 GB, а не с GTX 1070. Поскольку источник, тестовая система, использованные игры — одни и те же, то ниже приведены совмещенные скрины.