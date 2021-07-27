Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GTX 1060 3GB против GTX 1060 6GB - что могут в 2021 карты с Авито за 12000 и 19500р в тесте techspot

Самые народные видеокарты последних лет показали, на что они способны в 2021 году в современных играх.
[ ] для раздела Блоги
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В июле 2016 года стартовали продажи самой народной видеокарты последних лет - NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB. А несколько позже появилась её младшая сестра, страдающая амнезией и потерявшая половину памяти - NVIDIA GTX 1060 3 GB. Карты были построены на одном ядре GP106, но младшая модель, кроме 3 GB видеопамяти, также лишилась некоторого количества потоковых процессоров и текстурных блоков. Пользователи быстро поставили на неё клеймо "отбраковка". Рекомендованная цена GTX 1060 6 GB составляла 299$ за версию Founders Edition и 249$ за версии от партнёров NVIDIA, а GTX 1060 3 GB - 199$.

реклама

Тем не менее, обе модели до сих пор чрезвычайно популярны и находятся на руках огромного количества геймеров. По статистике Steam в июне 2021 года модель GTX 1060 заняла первое место по количеству использующих её игроков. Дефицит видеокарт и безумно высокие цены на них сделали своё дело, ведь достаточно взглянуть на то, что занимает второе место.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Сегодня купить бывшую в употреблении видеокарту NVIDIA GTX 1060 3 GB на площадке Авито, если рассматривать только положительные аккаунты и откинуть подозрительные предложения, можно по цене от 12000 рублей, но как вы видите по скринам (товары зарезервированы), за эту цену они разлетаются как горячие пирожки.


реклама

Сейчас эти карты не особенно интересны майнерам, ведь шахты по добыче Ethereum они начали покидать в начале 2019 года из-за того, что размер DAG-файла превысил объём видеопамяти 3 GB. Однако, покупая видеокарту GTX 1060 3 GB на Авито, вы можете быть на 90% уверены, что в своё время она трудилась не у геймеров, а именно у майнеров, со всеми вытекающими последствиями. Цена GTX 1060 в версии 6 GB на Авито начинается с 19500 рублей. Майнеры всё ещё их используют.


Выяснить, что могут в 2021 году видеокарты NVIDIA GTX 1060 3GB и GTX 1060 6GB, продающиеся на Авито за 12000 и 19500 рублей мы с вами попробуем с помощью тестов в 15 современных актуальных играх, проведенных сотрудниками сайта Techspot. Чтобы не ограничивать производительность видеокарт, тестовая система была основана на процессоре Ryzen 9 5950X, с использованием 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 CL14, и последних доступных драйверов дисплея. Сравнение проводилось в разрешении 1080p и 1440p. Результаты приведены ниже.

реклама


Результаты говорят о том, что GTX 1060 6GB в разрешении 1080p на средне-высоких настройках качества всё ещё способна показать своему владельцу 60 кадров во многих играх, за исключением проекта Cyberpunk 2077. Версия GTX 1060 с 3 ГБ выдает гораздо худшую производительность, фактически отставая от старшей сестры на 14% при низких настройках качества, на 20% при средних и на колоссальные 32% при высоких. Такие игры, как Resident Evil Village и Cyberpunk 2077 полностью списывают со счетов 3-гигабайтную версию — на ней в эти игры не поиграть даже на низких настройках.

Итогом тестирования является факт, что в 2021 году 3 GB видеопамяти катастрофически мало и если вы решили приобрести GTX 1060, как временное решение, пока не настанут лучшие времена, то обращать внимание стоит только на версию с 6GB видеопамяти. Что касается игр на указанных картах в разрешении 1440p - то эта история не про них.

реклама

PS. В своём предыдущем материале я привёл сравнение в играх видеокарт GTX 1070 и Radeon RX 580 в версии 8GB, также проведенных Techspot. Некоторые читатели справедливо заметили, что Radeon RX 580 стоило бы сравнивать с GTX 1060 6 GB, а не с GTX 1070. Поскольку источник, тестовая система, использованные игры — одни и те же, то ниже приведены совмещенные скрины.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia тест видеокарты игры сравнение rx 580 gtx 1060 6gb gtx 1070 gtx 1060 3gb
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
12
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
18
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
8
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
51
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB
36
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
38
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 ХТ
7
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
57
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
29

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 51
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 38
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 39
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 48
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – скидки на серию LHR доходят до 52 000 р
22
Цены на видеокарты падают – GeForce RTX 3080 с блокировкой майнинга со скидкой до 35 000 рублей
18
Стали известны различия между Windows 11 Home и Windows 11 Pro
11
Увеличение fps за счёт FidelityFX Super Resolution работает только на видеокартах AMD
44
Биткоин подорожал до 39 000 долларов, но аналитики не готовы назвать причины происходящего
36
Microsoft обещает блокировать Windows 11, если компьютер не соответствует минимальным требованиям
30
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000 до $39750
64
GeForce RTX 3060 Ti в России уже стоят дешевле, чем GeForce RTX 3060
30
Из-за скандала в Activision Blizzard поддержка World of Warcraft и Overwatch почти заморожена
82
Все криптовалюты резко подорожали из-за заявлений Amazon
19
GeForce 1080 Ti с Авито за 30 000 vs новая GeForce 3070 Ti за 90 000 – что лучше взять по мнению TG
40
74 смартфона Xiaomi, Redmi и POCO получат прошивку MIUI 13
+
Intel представила дорожную карту с новыми обозначениями своих будущих техпроцессов
13
Хакеры слили исходный код FIFA 21 и дали скидку в 90% для EA
5
Intel намекнула на октябрьский запуск процессоров 12-го поколения и показала одну из моделей
41
Epic Games сняла блокировку с популярного создателя карт в Fortnite
4
Amazon опровергла слухи о приёме Bitcoin, и стоимость всех криптовалют сразу же обвалилась
38
Intel простилась с поддержкой процессоров Cannon Lake в Linux
9
Американские горки возвращаются – Киты манипулируют курсом Биткоина
8
К началу 2025 года Intel освоит техпроцесс 18A с новой структурой транзисторов
59

Популярные статьи

Покупаем видеокарту за границей II. Из Европы в США, идём в NEWEGG
60
Обзор и тестирование Palit GTX 750 Ti StormX OC с подвохом и Asus HD 7870 Direct CU II TOP
41
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
8
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
18
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
12
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
11

Сейчас обсуждают

x.7
20:59
Ты дурочку не включай. Ты опущеннный и зачмыренный задрот, который пытается самоутвердиться за счет ботов. Убогий, жалкий и задроченный жизнью и людьми. Я еще до этого тебя троллил и у тебя так бомбил...
К началу 2025 года Intel освоит техпроцесс 18A с новой структурой транзисторов
Дмитрий
20:59
ты так пишешь как будто мы что то потеряли. Прям не купили и все деньги сгорели. Лежат и копятся ждут адекватной цены.
Снижение цен на видеокарты остановилось, а рост Биткоина может увеличить активность майнеров
Александр Дедок
20:58
поржал :))))
GeForce RTX 3060 Ti в России уже стоят дешевле, чем GeForce RTX 3060
Дмитрий
20:57
ну надежды торгашей еще крепкие. ибо оленята берут и за эти деньги. выгребают. все прилавки языком и еще просят.
Снижение цен на видеокарты остановилось, а рост Биткоина может увеличить активность майнеров
Дмитрий
20:56
Биток вырос на тыщу: АА майнеры активизировались! видюхи дорожают. Биток упал на тыщу : АААА видеокарты дешевеют капец.
Снижение цен на видеокарты остановилось, а рост Биткоина может увеличить активность майнеров
Дмитрий
20:54
с 3070ти тоже самое.
GeForce RTX 3060 Ti в России уже стоят дешевле, чем GeForce RTX 3060
Hru
20:53
Аффтар долбень.это цены перекупов .newegg работает как маркет плайс.у них на стоке нихера нету.там есть сам newegg и есть перекупы
Покупаем видеокарту за границей II. Из Европы в США, идём в NEWEGG
pavel80
20:52
А игру по-прежнему нужно скачивать с серверов майков, с черепашьей скоростью, чтобы установить?
PC-версия Microsoft Flight Simulator получила обновление, значительно повышающее производительность игры
Александр Дедок
20:45
У кого? Если не трудно поясните ответ.
GeForce RTX 3060 Ti в России уже стоят дешевле, чем GeForce RTX 3060
Дмитрий
20:43
Я пользуюсь VideoPad Video Editor очень быстрая она с маков на винде есть
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем