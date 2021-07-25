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GTX 1070 против Radeon RX 580 8GB - на что способны ветераны в 2021 году по игровым тестам techspot

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В июне 2016 года компания NVIDIA представила графический ускоритель GeForce GTX 1070, построенный на 16-нм архитектуре Pascal. Видеокарты данного семейства, такие как GTX 1060 (6 GB), GTX 1070, GTX 1080, заслуженно можно назвать народными хитами, ставшими на несколько лет опорой игровых систем огромного количества геймеров по всему миру. Несмотря на то, что так называемые "лучи" появились лишь в следующем поколении видеокарт NVIDIA, архитектура Pascal получилась бесспорно отличной, как по мнению многочисленных игроков, так и по отзывам иных причастных лиц. В свою очередь другой народный хит — видеокарты AMD Radeon RX 580 на чипах Polaris 20 в наиболее актуальной версии с 8 GB видеопамяти появились в апреле 2017 года и стали ребрендингом предыдущего поколения видеокарт семейства Polaris 10 (Radeon RX 400 Series). 

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И те и другие решения  и по сей день популярны у большого количества геймеров, что в условиях тотального дефицита и заоблачных цен на новые решения позволяет им держать систему в "игровом" состоянии. Большинство из указанных видеокарт были приобретены пользователями либо на старте продаж, либо между двумя волнами майнинга по ценам, о которых теперь можно только вспоминать. Уверен, что позже эти видеокарты получат статус легендарных, наравне с другими хитами прошлых лет.

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Ресурс Techspot решил проверить, остался ли ещё порох в пороховницах у ветеранов NVIDIA GeForce GTX 1070 и AMD Radeon RX 580 8GB в 2021 году, столкнув их лбами в 15 актуальных играх в разрешениях 1080p и 1440p, используя различные настройки качества. Чтобы не ограничивать производительность видеокарт все тесты проводились на системе с процессором Ryzen 9 5950X, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 CL14 и последними доступными драйверами дисплея. Список используемых игр и результаты проделанной работы представлены ниже.

  • Assassin's Creed Valhalla
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  • Biomutant
  • Outriders
  • Horizon Zero Dawn
  • Shadow of the Tomb Raider
  • Doom Eternal
  • Death Stranding
  • Dirt 5
  • Watch Dogs: Legion
  • Resident Evil Village
  • Cyberpunk 2077
  • Forza Horizon 4
  • Star Wars Jedi: Fallen Order
  • F1 2020

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Как следует из результатов, оба графических ускорителя ещё в строю и позволяют удерживать в играх кадровую частоту в районе 60 кадров в разрешении 1080p на настройках от средних до максимальных. Исключением является лишь проект Cyberpunk 2077, славящийся своей оптимизацией, в котором обеим видеокартам не поздоровилось. Однако, адаптер GeForce GTX 1070 в среднем предлагает на ~ 27% большую производительность, чем Radeon RX 580. Что касается разрешения 1440p, то настройки выше среднего при приемлемой частоте кадров не могут предложить оба адаптера — для такого разрешения они откровенно слабоваты. Тем не менее, факт остаётся фактом — GTX 1070 вместе с Radeon RX 580 8GB всё ещё готовы дать игроку возможность пережить нынешние тяжёлые времена. Что касается их будущего, то предположить сроки, в течении которых указанные видеокарты останутся актуальными, довольно сложно. Стоит учитывать, что новые мультиплатформенные игры будут прицеливаться на консоли последнего поколения и могут оказаться уже не по зубам старым бойцам.

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Теги

amd nvidia тест видеокарты игры сравнение rx 580 1440p 1080p gtx 1070
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GTX 1070 против Radeon RX 580 8GB - на что способны ветераны в 2021 году по игровым тестам techspot
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